Спецоперацію "Цитадель" проводили вночі. Внаслідок цього була знищена РЛС та обладнання, яке допомагало ворогу атакувати південь України дронами.

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Воїни ССО підірвали радіолокаційну станцію окупантів у Чорному морі/ колаж: Главред, фото: Telegram ССО, скрін

Воїни Сил спеціальних операцій провели у Чорному морі спецоперацію "Цитадель", у результаті якої знищили радіолокаційну станцію російських окупантів та обладнання, яке допомагало ворогу атакувати південь України дронами-камікадзе.

Про це повідомила пресслужба ССО. Зазначається, що одну з незаконно захоплених видобувних платформ росіяни використовували, щоб підсилювати роботу дронів розвідки іранського виробництва "Мохаджер-6". Загарбники встановили обладнання, яке збільшує дальність і радіус роботи такого безпілотника.

"Цей БпЛА противник застосовував для ведення розвідки та подальшого нанесення ударів дронами-камікадзе Shahed по об’єктах критичної інфраструктури півдня України", – зазначили у пресслужбі ССО. відео дня

Також окупанти встановили на платформі радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів "Нева-Б". Така система може виявляти різні надводні об’єкти – від моторних човнів до кораблів. За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали обстановку в північно-західній частині Чорного моря.

"Після ретельного планування та підготовки, група 73-го морського центру ССО розпочала виконання завдання зі знищення ворожих об’єктів. Спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту рф. Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки, об’єкт було заміновано. Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною. Вдало проведена спецоперація забезпечила безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості ворога у північно-західній частині Чорного моря", – зазначили у пресслужбі Сил спеціальних операцій.

Воины ССО взорвали РЛС оккупантов в Черном море / скрин

Дивіться відео, як воїни ССО підірвали РЛС окупантів у Чорному морі:

Війна в Україні

Раніше аналітик Defense Express Сергій Згурець зазначав, що РФ кинула всі сили на Авдіївку. Втрата контролю ЗСУ над лінією забезпечення ставить під загрозу не лише саму Авдіївку, але й інші позиції на південь від неї.

Також раніше повідомлялося, що у ЗСУ назвали вражаюче число знищених кораблів РФ. Збройні сили України вивели з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії.

Нагадаємо, раніше стали відомі нові деталі знищення "Івановця". Оператор дрона MAGURA розповів подробиці удару по ракетному катеру РФ у Чорному морі. Ліквідація російського ракетного катера "Івановець" призведе до зниження можливостей Чорноморського флоту РФ, вважають у британській розвідці.

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