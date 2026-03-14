'Шахед' під час атаки РФ на Україну залетів до Молдови, у Кишиневі відреагували

У МЗС Молдови підтвердили та засудили порушення компанією Shahed повітряного простору країни.

https://glavred.net/war/shahed-vo-vremya-ataki-rf-na-ukrainu-zaletel-v-moldovu-v-kishineve-otreagirovali-10748930.html Посилання скопійоване

"Шахед" під час атаки РФ на Україну залетів до Молдови

Коротко:

Дрон летів у бік молдавського села Українка

Безпілотник зник з радарів у районі населеного пункту Троїцьке

Під час масштабної російської атаки на Україну в ніч на 14 березня безпілотник типу Shahed на деякий час входив у повітряний простір Молдови. Про це повідомила прикордонна поліція країни на своїй сторінці у Facebook.

відео дня

За інформацією відомства, близько 01:30 надійшло повідомлення від України про проліт безпілотника у східній частині регіону. Імовірно, апарат рухався за маршрутом із населеного пункту Олександрівка (Україна) у бік села Українка (Молдова).

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Згідно з даними служби повітряних операцій Міністерства оборони Молдови, через деякий час дрон покинув повітряний простір країни.

Українська сторона, у свою чергу, повідомила, що безпілотник, ймовірно, зник з радарів у районі населеного пункту Троїцьке, розташованого в Чимишлійському районі Молдови.

"Район, де міг відбутися проліт, перевіряється владою, і наразі патрулі прикордонної поліції не виявили жодних об'єктів або елементів, що становлять загрозу безпеці громадян", – зазначили в прикордонній поліції Молдови.

Пізніше в МЗС Молдови підтвердили та засудили порушення Shahed повітряного простору країни.

"Такі інциденти є серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. У цьому контексті Республіка Молдова знову заявляє про свою прихильність зміцненню миру та національної безпеки і продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів у співпраці з компетентними національними установами та міжнародними партнерами для захисту своєї території та населення", – йдеться в повідомленні.

Інфографіка: Главред

Атака РФ на Україну 14 березня – що відомо

Як повідомляв Главред, 14 березня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну за допомогою дронів, балістичних і крилатих ракет. Також повідомлялося про зліт МіГ-31К з "Кинжалами".

Під удари потрапили Київська, Запорізька та Сумська області. У Київській області поранено 15 осіб, троє у важкому стані, двоє оперуються, загинули 4 людини. Основною метою атак були Трипольська ТЕС та підстанція в Наливайківці.

Ворог застосував майже 500 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона України збила або придушила 58 ракет і 402 безпілотники.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред