Новий елемент тиску: Братчук назвав особливості нічної атаки РФ по Україні

Братчук зауважив, що цілі РФ для ударів по Україні залишаються незмінними.

Цілі нічної атаки РФ / колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Братчука:

Вночі Росія завдала масованого удару по Україні

Атака була гучною та продовжувалась у кілька хвиль

Росіяни використовують "Шахеди" як елемент тиску на населення

У ніч на 7 березня країна-агресор Росія завдала масованого удару по Україні. Під час обстрілу були влучання у різні об'єкти, але незмінними цілями для окупантів залишаються портова інфраструктура та промислові об'єкти. Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук у коментарі 24 Каналу.

"Масована атака була гучною, продовжувалась у кілька хвиль. Зараз ворог обрав тактику, яка полягає в тому, щоб упродовж дня кілька разів запускати "Шахеди" як елемент тиску, роздратування населення", - наголосив він. відео дня

За його словами, дорозвідка, аеророзвідка дуже активно працюють, бо ворог потенційно готується до використання ракет.

Братчук також нагадав, що впродовж тижня уже були ракетні обстріли, балістика летіла з території тимчасово окупованого Криму.

"Очевидно, що ворог готує масовані атаки, упродовж доби Сили ППО змушені по кілька відпрацьовувати, виїжджати на позиції. Це вносить корективи в роботу економіки, ворог це розуміє і намагається використати. Але черговий масований обстріл Україна відбила максимально наскільки це було можливо", - підсумував він.

Росіяни змінили тактику застосування "Шахедів"

Радник міністра оборони України, експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій Бескрестнов заявляв, що російські окупаційні війська змінили тактику застосування ударних БпЛА типу "Шахед" для ударів по Україні.

За його словами, ворог зосередив їх використання вздовж лінії фронту.

Він також додав, що російські війська спостерігають, як українська сторона результативно знищує "Шахеди" різними засобами, і намагаються знайти спосіб протидіяти цьому.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 березня РФ завдала масованого удару по Україні. У Харкові ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок обстрілу зруйновано під'їзд з 1-го по 5-й поверхи, а також конструкції квартир четвертого та п'ятого поверхів сусіднього будинку. Є загиблі.

Також удари прийшлися по Києву, Одесі, Запоріжжю, Дніпропетровщині та інших регіонах. Крім того, БпЛА атакували чотири залізничні підстанції у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій областях та низку залізничних мостів. Через пошкодження частину поїздів тимчасово спрямовано альтернативними маршрутами.

Відомо, що для атаки РФ використала 509 засобів повітряного нападу. Основними цілями стали Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область. Протиповітряна оборона України збила або подавила 19 ракет та 453 безпілотники.

Про персону: Сергій Братчук Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

