Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Новий елемент тиску: Братчук назвав особливості нічної атаки РФ по Україні

Марія Николишин
7 березня 2026, 16:15
Братчук зауважив, що цілі РФ для ударів по Україні залишаються незмінними.
Новий елемент тиску: Братчук назвав особливості нічної атаки РФ по Україні
Цілі нічної атаки РФ / колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Братчука:

  • Вночі Росія завдала масованого удару по Україні
  • Атака була гучною та продовжувалась у кілька хвиль
  • Росіяни використовують "Шахеди" як елемент тиску на населення

У ніч на 7 березня країна-агресор Росія завдала масованого удару по Україні. Під час обстрілу були влучання у різні об'єкти, але незмінними цілями для окупантів залишаються портова інфраструктура та промислові об'єкти. Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук у коментарі 24 Каналу.

"Масована атака була гучною, продовжувалась у кілька хвиль. Зараз ворог обрав тактику, яка полягає в тому, щоб упродовж дня кілька разів запускати "Шахеди" як елемент тиску, роздратування населення", - наголосив він.

відео дня

За його словами, дорозвідка, аеророзвідка дуже активно працюють, бо ворог потенційно готується до використання ракет.

Братчук також нагадав, що впродовж тижня уже були ракетні обстріли, балістика летіла з території тимчасово окупованого Криму.

"Очевидно, що ворог готує масовані атаки, упродовж доби Сили ППО змушені по кілька відпрацьовувати, виїжджати на позиції. Це вносить корективи в роботу економіки, ворог це розуміє і намагається використати. Але черговий масований обстріл Україна відбила максимально наскільки це було можливо", - підсумував він.

Росіяни змінили тактику застосування "Шахедів"

Радник міністра оборони України, експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій Бескрестнов заявляв, що російські окупаційні війська змінили тактику застосування ударних БпЛА типу "Шахед" для ударів по Україні.

За його словами, ворог зосередив їх використання вздовж лінії фронту.

Він також додав, що російські війська спостерігають, як українська сторона результативно знищує "Шахеди" різними засобами, і намагаються знайти спосіб протидіяти цьому.

Новий елемент тиску: Братчук назвав особливості нічної атаки РФ по Україні
Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 березня РФ завдала масованого удару по Україні. У Харкові ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок обстрілу зруйновано під'їзд з 1-го по 5-й поверхи, а також конструкції квартир четвертого та п'ятого поверхів сусіднього будинку. Є загиблі.

Також удари прийшлися по Києву, Одесі, Запоріжжю, Дніпропетровщині та інших регіонах. Крім того, БпЛА атакували чотири залізничні підстанції у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій областях та низку залізничних мостів. Через пошкодження частину поїздів тимчасово спрямовано альтернативними маршрутами.

Відомо, що для атаки РФ використала 509 засобів повітряного нападу. Основними цілями стали Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область. Протиповітряна оборона України збила або подавила 19 ракет та 453 безпілотники.

Читайте також:

Про персону: Сергій Братчук

Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України.

Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації.

Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини України атака дронів Ракетна атака на Україну Сергій Братчук
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кількість загиблих різко зростає - нові деталі удару по багатоповерхівці в Харкові

Кількість загиблих різко зростає - нові деталі удару по багатоповерхівці в Харкові

17:52Війна
Утримали ключові напрямки: Зеленський заявив про відчутні результати ЗСУ

Утримали ключові напрямки: Зеленський заявив про відчутні результати ЗСУ

17:30Україна
Новий елемент тиску: Братчук назвав особливості нічної атаки РФ по Україні

Новий елемент тиску: Братчук назвав особливості нічної атаки РФ по Україні

16:15Україна
Реклама

Популярне

Більше
Без волосся: російського співака Ніколаєва неможливо впізнати

Без волосся: російського співака Ніколаєва неможливо впізнати

Буде везти у всьому: знаки зодіаку, яким березень принесе несподіваний успіх

Буде везти у всьому: знаки зодіаку, яким березень принесе несподіваний успіх

Бур'яни зникнуть за день: як приготувати простий домашній розчин без хімії

Бур'яни зникнуть за день: як приготувати простий домашній розчин без хімії

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні робота-сушіста за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні робота-сушіста за 23 с

На українців чекає різке зростання цін на АЗС: експерт назвав нову вартість палива

На українців чекає різке зростання цін на АЗС: експерт назвав нову вартість палива

Останні новини

18:02

Що посадити поряд для подвійного врожаю: перевірені поєднання культур

18:00

"Зіграли свою роль": Меган Маркл зіткнулась с серйозними проблемами в США

17:52

Кількість загиблих різко зростає - нові деталі удару по багатоповерхівці в ХарковіФото

17:31

Різкі підйоми чи падіння: банкір сказав, яким буде курс валют з понеділка

17:30

Утримали ключові напрямки: Зеленський заявив про відчутні результати ЗСУ

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
17:19

"Рівень Лувру": де в Україні знайшли унікальний скарб віком 1700 роківВідео

17:10

Подруги помітили у воді щось моторошне: істота рухалася прямо під нимиВідео

17:04

"Її цькували в Росії": відомий режисер розніс Лорак за брехню

16:43

Кирило Буданов перетворив повернення полонених на особисту гуманітарну місію: за два дні додому повернулися понад 500 українців

Реклама
16:35

У Симоньян заговорили про прощання: запрошують на останній вечір

16:27

Будуть повністю зруйновані цілі райони: Трамп погрожує Ірану новим потужним ударом

16:16

Груша росте, але не родить: помилка, яку роблять майже всі садівники

16:15

Новий елемент тиску: Братчук назвав особливості нічної атаки РФ по Україні

15:55

Серце не витримало: зірка "Кримінального чтива" раптово помер

15:54

Почав рухатися сам по собі: сім'я помітила в саду дивну металеву кулю

15:50

Що не можна робити у свято 8 березня: суворі прикмети та заборони

15:39

"Давня мрія Росії": дипломат пояснив як РФ хоче використати війну в ІраніВідео

15:24

Плани ворога зірвано: бійці ГУР зупинили наступ РФ на обласний центрВідео

15:06

Хвиля тепла до +16 вривається на Львівщину: якою буде погода 8 березня

14:41

США готують послаблення санкцій проти РФ - Бессент

Реклама
14:35

Без волосся: російського співака Ніколаєва неможливо впізнати

14:33

Росія завдала удару по Харкову новим типом ракет: подробиці нічної атаки

14:23

Вислів "йти назустріч" вживають неправильно - як сказати українськоюВідео

14:18

Терехов закликав партнерів з Північної Європи та Балтії підтримати українські прифронтові громади

14:14

"Наражаю дитину на небезпеку: Бєлень прийняла рішення після удару по Харкову

14:12

Чому кіт нервує без причини: звуки, запахи та звички, що його лякають

14:02

Україна тріумфує на Паралімпіаді-2026 - скільки медалей вже вдалось здобути

14:00

Попелиця боїться як вогню: всього три інгредієнти — і комахи зникнутьВідео

13:28

Зрив переговорів про мир: Росія виставила ультиматум Україні та погрожує демаршем

13:21

"Попросила додати": у фільмі з Джолі згадали про війну в УкраїніВідео

12:48

Справжні ікони стилю: три знаки зодіаку з бездоганним смаком

12:45

Ракети ATACMS та SCALP рознесли важливий об'єкт РФ: Генштаб розповів про успіхиВідео

12:40

"Дурне питання": Трамп накинувся на журналіста через незручну тему про Путіна

12:28

3 породи собак, які поводяться найгірше: список здивував власниківВідео

12:17

"Дуже страшно було": відома ведуча під обстрілами вирвалася з Дубая

11:51

Популярна російська актриса загинула з дочкою в ДТП

11:46

Кулінарна розкіш з жахливою історією: як насправді винайшли фуа-гра

11:30

Гороскоп на завтра 8 березня: Левам - халепа, Терезам - заздрощі

10:57

"Ніби відірвали частину тіла": Олена Тополя розповіла про свій біль

10:54

Який колір інтер'єру приверне удачу: ідеальні відтінки для кожного знака зодіаку

Реклама
10:26

Мами загинули разом з дітьми: моторошні подробиці з ХарковаФото

10:26

Трамп розглядає введення сухопутних військ США в Іран: що відомо

10:16

Летіли гіперзвукові "Циркони", "Калібри" та рій БПЛА: скільки цілей збили ПСФото

10:03

"Немає більшого кайфу": Навроцька висловилася після розлучення з Фаготом

10:03

Після того, як Буданов очолив ОП, динаміка повернення полонених зросла, - блогер

10:00

Омолодження старого саду: скільки гілок можна зрізати

09:18

Жінка знайшла в секонд-хенді річ за $5: справжня ціна всіх здивувала

09:11

Ягоди можна збирати відрами: чим підгодувати полуницю навесніВідео

08:39

РФ атакувала залізницю, порти та критичні об'єкти в Україні - що відомоФото

08:38

Гороскоп Таро на завтра, 8 березня: Рибам - думати, Стрільцям - задавати питання

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти