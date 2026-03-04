РФ вдарила по пасажирському поїзду в Миколаєві - що відомо про наслідки атаки

Віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба повідомив про спроби російських атак дронами по залізничних потягах, жертв вдалось уникнути.

Вранці, 4 березня, російські окупаційні війська атакували Шахедами один із пасажирських поїздів в Миколаєві. Внаслідок удару почалась пожежа, є поранений. Про це повідомили глава Миколаївської ОВА Віталій Кім та віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок атаки дронів-камікадзе типу Шахед було пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури та сталася пожежа. Один чоловік зазнав легких поранень і був госпіталізований, на місці працюють усі відповідні служби.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба уточнив, що вранці на Миколаївщині ворожий безпілотник влучив у порожній потяг, який прибув на технічне обслуговування. Унаслідок удару постраждав один працівник "Укрзалізниці", йому надали всю необхідну медичну допомогу.

"Вчора ввечері РФ намагалася атакувати дроном пасажирський потяг сполученням Дніпро-Ковель. Залізничники швидко застосували протоколи безпеки: зупинили поїзд та превентивно евакуювали пасажирів. Завдяки чому ворожий БПЛА влучив за кілька метрів від локомотива. Люди не постраждали. Коли загроза зникла, поїзд продовжив рух", - повідомив він.

Кулеба також висловив подяку працівникам залізниці за професійність і уважність.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська почали використовувати нову тактику атак дронами типу "Шахед" — тепер вони запускаються на вкрай низьких висотах. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, Україна вживає всіх можливих заходів для протидії таким ударам, і дедалі важливішу роль у системі захисту відіграють дрони-перехоплювачі.

Водночас Росія може спробувати вивести з ладу систему централізованого водопостачання у великих містах, зокрема в Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові. Про це заявив народний депутат і член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Президент Володимир Зеленський також попередив, що країна готується до нового етапу російського терору. За його словами, Кремль має намір завдати ударів по критично важливих об’єктах водопостачання, щоб створити для українців додаткові труднощі.

Про персону: Олексій Кулеба Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 по 4 вересня 2024). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.

