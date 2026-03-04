Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ вдарила по пасажирському поїзду в Миколаєві - що відомо про наслідки атаки

Юрій Берендій
4 березня 2026, 10:27
Віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба повідомив про спроби російських атак дронами по залізничних потягах, жертв вдалось уникнути.
РФ вдарила по пасажирському поїзду в Миколаєві - що відомо про наслідки атаки
РФ вдарила Шахедами по поїзду в Миколаєві / Колаж: Главред, фото: Олексій Кулеба/Telegram (https://t.me/OleksiiKuleba)

Про що йдеться у матеріалі:

  • РФ вдарила по вагону пасажирського потяга у Миколаєві
  • Відомо про одного пораненого залізничника

Вранці, 4 березня, російські окупаційні війська атакували Шахедами один із пасажирських поїздів в Миколаєві. Внаслідок удару почалась пожежа, є поранений. Про це повідомили глава Миколаївської ОВА Віталій Кім та віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок атаки дронів-камікадзе типу Шахед було пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури та сталася пожежа. Один чоловік зазнав легких поранень і був госпіталізований, на місці працюють усі відповідні служби.

відео дня

Віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба уточнив, що вранці на Миколаївщині ворожий безпілотник влучив у порожній потяг, який прибув на технічне обслуговування. Унаслідок удару постраждав один працівник "Укрзалізниці", йому надали всю необхідну медичну допомогу.

"Вчора ввечері РФ намагалася атакувати дроном пасажирський потяг сполученням Дніпро-Ковель. Залізничники швидко застосували протоколи безпеки: зупинили поїзд та превентивно евакуювали пасажирів. Завдяки чому ворожий БПЛА влучив за кілька метрів від локомотива. Люди не постраждали. Коли загроза зникла, поїзд продовжив рух", - повідомив він.

Кулеба також висловив подяку працівникам залізниці за професійність і уважність.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська почали використовувати нову тактику атак дронами типу "Шахед" — тепер вони запускаються на вкрай низьких висотах. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, Україна вживає всіх можливих заходів для протидії таким ударам, і дедалі важливішу роль у системі захисту відіграють дрони-перехоплювачі.

Водночас Росія може спробувати вивести з ладу систему централізованого водопостачання у великих містах, зокрема в Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові. Про це заявив народний депутат і член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Президент Володимир Зеленський також попередив, що країна готується до нового етапу російського терору. За його словами, Кремль має намір завдати ударів по критично важливих об’єктах водопостачання, щоб створити для українців додаткові труднощі.

Інші новини:

Про персону: Олексій Кулеба

Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 по 4 вересня 2024). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Миколаївщина новини Миколаєва Миколаївська область Віталій Кім атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Рекордна ціна з літа 2025 року: в Україні різко зросли ціни на газ

Рекордна ціна з літа 2025 року: в Україні різко зросли ціни на газ

12:10Економіка
За негативного сценарію - 100 грн: Льоушкін - про те, коли подешевшає паливо на АЗС

За негативного сценарію - 100 грн: Льоушкін - про те, коли подешевшає паливо на АЗС

12:01Інтерв'ю
Пробоїна величезна: біля Мальти дрони атакували танкер РФ, що перебуває під санкціями

Пробоїна величезна: біля Мальти дрони атакували танкер РФ, що перебуває під санкціями

11:31Світ
Реклама

Популярне

Більше
Росія готує новий масований удар - названо цілі і терміни атаки по Україні

Росія готує новий масований удар - названо цілі і терміни атаки по Україні

Карта Deep State онлайн за 4 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Три знаки зодіаку спіймають щастя за хвість вже з 4 березня

Три знаки зодіаку спіймають щастя за хвість вже з 4 березня

Сперечатися марно: названо три найупертіші знаки зодіаку

Сперечатися марно: названо три найупертіші знаки зодіаку

Заморозки вдарять по Полтавщині: синоптики попередили про зміну температури

Заморозки вдарять по Полтавщині: синоптики попередили про зміну температури

Останні новини

12:18

Гороскоп Таро на завтра, 5 березня: Тельцям - стійкість, Близнюкам - довести себе

12:10

Рекордна ціна з літа 2025 року: в Україні різко зросли ціни на газ

12:04

За що ставали "куркулями" - механізм радянського вироку

12:01

За негативного сценарію - 100 грн: Льоушкін - про те, коли подешевшає паливо на АЗС

11:56

Чому 5 березня не можна байдикувати: яке церковне свято

Росію чекає катастрофа через війну в Ірані, Путін може стати наступним – ОгризкоРосію чекає катастрофа через війну в Ірані, Путін може стати наступним – Огризко
11:34

Російську ведучу після пологів госпіталізували в онкологічну реанімацію

11:31

Пробоїна величезна: біля Мальти дрони атакували танкер РФ, що перебуває під санкціямиВідео

11:30

Ціни на бензин злетіли вже під 81 грн - де заправитися найвигідніше

11:28

Уражено одразу п'ять кораблів флоту РФ - нові деталі удару по НоворосійськуВідео

Реклама
11:25

Китайський гороскоп на завтра 5 березня: Собакам - зміни, Зміям - проблеми

11:14

Сім'я купила будинок і замітила несподіваних "мешканців": що вони зробилиВідео

10:57

ISW оцінив контрнаступ України: ЗСУ повернули багато територій

10:53

"Дешевше нову дружину знайти": скільки зрадниця Корольова витратила на невістку

10:51

Планшет для фільмів: чи варто купувати і як вибрати новини компанії

10:32

Бої за Херсон, Миколаїв та Одесу: які шанси РФ на масштабну операцію на півдні

10:32

Став жертвою ракетного обстрілу в Ізраїлі: що сталося з Квентіном Тарантіно

10:27

РФ вдарила по пасажирському поїзду в Миколаєві - що відомо про наслідки атаки

10:25

Відкриються всі двері: астролог назвала головного щасливчика весни

10:13

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 березня (оновлюється)

10:03

"Раніше такого не бачили": Росія змінила тактику ударів Шахедами, що відомо

Реклама
09:58

Гороскоп на завтра 5 березня: Дівам - прибуток, Козорогам - труднощі

09:44

Каменських похвалилася рідкісним і неймовірно дорогим авто

09:39

"Була ще в шлюбі": розкрилася правда про новий роман колишньої дружини Преснякова

09:15

І валик не потрібен: як прибрати шерсть з одягу та меблів

09:12

Три сценарії: в ISW "злили" плани Кремля щодо війни, скільки ще РФ готується воювати

08:49

РФ завдала удару 149 дронами: є загиблий на Сумщині та поранені на ЗапоріжжіФото

08:27

17 кораблів та понад 2000 цілей: в США розкрили втрати флоту Ірану у війніВідео

08:23

Карта Deep State онлайн за 4 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:33

ППО окупантів могла збити власний гелікоптер під час атаки дронів

06:54

"Жодних нових поступок": Мерц озвучив Трампу жорстку позицію щодо УкраїниВідео

05:53

Крутіше котлет: рецепт вечері з курячого філе без зайвої олії за 25 хвилин

05:00

Всього за десять хвилин: рецепт божественного домашнього хліба без клопотуВідео

04:41

Було "удостоєне" носити ім'я генсека СРСР: що це за місто України

04:02

Бойові дії можуть початись ще в одній області України - що задумали в Кремлі

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дітей з книгою за 43 с

03:30

Сперечатися марно: названо три найупертіші знаки зодіаку

02:41

Три знаки зодіаку спіймають щастя за хвість вже з 4 березня

02:05

Ядерний капкан для Трампа: яку "угоду" готує Кремль і яка роль України

02:00

Зрадниця Ані Лорак зізналася, як перейшла на бік РФ: "З цього моменту"

01:01

Так роблять у ресторанах – як розморозити крабові палички і не зіпсувати смакВідео

Реклама
00:04

Неймовірні втечі з СРСР: як сміливці проривали "залізну завісу" СоюзуВідео

03 березня, вівторок
23:55

В Ірані обрали нового аятоллу: ним став родич вбитого Алі Хаменеї

22:59

"Боляче думати": невістка Ющенка після вибухів терміново покинула Кіпр

22:58

Графіки змінено: як вимикатимуть світло в Дніпрі та області 4 березняФото

22:53

Дієтологи назвали продукти, у яких більше кальцію, ніж у склянці молока

22:43

Наталка Денисенко розкрила приголомшливу правду про себе - деталі

22:00

Марічка Падалко показала молодшу дочку і що вона вміє

21:53

У Середземному морі горить танкер з РФ, його могла підбити Україна - ЗМІВідео

21:27

"Дуже по-дурному": Трамп обурився на поставки зброї Києву та пригрозив країні НАТО

21:22

Чому війна проти Ірану може завершитися за 5 тижнів: Таран пояснив причинуПогляд

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти