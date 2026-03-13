Росія вночі атакувала Балаклію дронами: пошкоджено житлові будинки

В результаті атаки пошкоджено три житлові будинки. За попередніми даними, інформації про постраждалих немає.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-nochyu-atakovala-balakleyu-dronami-povrezhdeny-zhilye-doma-10748555.html Посилання скопійоване

Росія атакувала Балаклію безпілотниками / Колаж: Главред, фото: t.me/vkarabanov

Коротко:

Війська РФ атакували дронами Харківську область

Під удар потрапила Балаклія

Було зафіксовано кілька влучень ворожих БПЛА

В ніч на 13 березня російська армія атакувала Балаклію в Харківській області. Зафіксовано кілька "прильотів" ворожих БПЛА по території житлової забудови.

Як повідомив глава Балаклійської міської військової адміністрації, за попередньою інформацією, в результаті ворожої атаки БПЛА зафіксовано часткові пошкодження трьох житлових будинків.

відео дня

Інформація про постраждалих станом на даний момент не надходила.

Відповідні служби продовжують працювати на місцях події.

Дрони атакували Балаклію / Фото: t.me/vkarabanov

Атака на Балаклію / Фото: t.me/vkarabanov

Атака на Балаклію / Фото: t.me/vkarabanov

Повітряні атаки РФ - останні новини

Як писав Главред, вранці 11 березня російська окупаційна армія атакувала Харків. В результаті удару по цивільному підприємству є жертви та поранені.

В ніч на 10 березня армія РФ атакувала Харків дронами. В результаті ворожого удару постраждали чотири людини, серед них - 10-річна дівчинка.

Увечері 9 березня російські окупаційні війська атакували Індустріальний район Харкова бойовим безпілотником. В результаті удару постраждали щонайменше шестеро людей, серед них - 16-річна дівчина і малолітня дитина.

В ніч на 7 березня російські війська здійснили масштабну атаку по території України. У Харкові ракета влучила в п'ятиповерховий житловий будинок. За словами міського голови Ігоря Терехова, в результаті атаки загинули щонайменше семеро людей. Серед загиблих є двоє дітей.

РФ готує новий масований удар по Україні Країна-агресор Росія проводить тренування та передислокацію стратегічної авіації, а також оснащує бомбардувальники Ту-95 ракетами, що може свідчити про підготовку до масштабної атаки на Україну. Президент Володимир Зеленський зазначив, що ключовими цілями ударів можуть стати об'єкти водопостачання. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що активність стратегічної авіації РФ вказує на серйозну підготовку. "Вони давно не використовували крилаті ракети і балістику повітряного базування. Є відомості про рух стратегічної авіації. Тому ймовірність атаки цілком реальна", — сказав Жданов ТСН.ua. Масований удар може статися в ніч перед вихідними, традиційно в суботу або неділю, зокрема 14–15 березня.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред