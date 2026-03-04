Рус
Читати російською
"Раніше такого не бачили": Росія змінила тактику ударів Шахедами, що відомо

Юрій Берендій
4 березня 2026, 10:03
Російські війська змінили тактику застосування Шахедів та почали активніше використовувати їх безпосередньо вздовж лінії фронту, вказав Бескрестнов.
Росія змінила тактику ударів Шахедами - що відомо / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Російські окупаційні війська змінили тактику застосування ударних БпЛА типу Шахед для ударів по Україні. Ворог зосередив їх використання вздовж лінії фронту. Про це заявив радник міністра оборони України, експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій Бескрестнов.

За його словами, російські війська спостерігають, як українська сторона результативно знищує Шахеди різними засобами, і намагаються знайти спосіб протидіяти цьому.

Бескрестнов зазначив, що поки росіяни шукають рішення, як зменшити втрати дронів у тилу, вони змінили тактику й почали застосовувати їх по лінії фронту на глибину від нуля до 20 кілометрів.

"Великий відсоток цих Шахедів мають онлайн управління. Раніше такої активності Шахедів близько до фронтів ми не бачили", - резюмував він.

Шахед / Інфографіка: Главред

Чи відмовиться РФ від терору тилових регіонів - думка експерта

Як писав Главред, Росія й надалі застосовуватиме тактику тиску на тилові регіони України. Упродовж весняно-літньої кампанії противник продовжить масовані обстріли та диверсійну діяльність усередині країни. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він наголосив, що ракетно-дроновий терор не припиниться, оскільки є однією з основних складових стратегії впливу на український тил. За його словами, від цієї тактики Росія відмовлятися не планує і продовжуватиме її використовувати.

Експерт підкреслив, що розраховувати на затишшя в повітрі не варто, адже атаки дронів-камікадзе та ракетні удари залишаються ключовим інструментом тиску. Паралельно Москва намагатиметься розхитувати ситуацію всередині України, роблячи ставку на внутрішню дестабілізацію.

"Що більші проблеми виникають у росіян безпосередньо в зоні бойових дій, то активніше вони намагаються компенсувати це терором у тилу України та тиском на цивільне населення", - додав Коваленко.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 4 березня російські війська атакували Україну із застосуванням 149 ударних дронів. Під атакою опинилися кілька регіонів, зафіксовано також влучання.

Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує нові удари по об’єктах інфраструктури.

За даними моніторингових каналів, російські війська можуть здійснити чергову масовану ракетно-дронову атаку вже протягом найближчих 48 годин. Повідомляється, що в межах підготовки до можливого удару спостерігається активне переміщення стратегічної авіації між аеродромами базування.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

війна в Україні новини України атака дронів
21:53

21:27

21:27

"Дуже по-дурному": Трамп обурився на поставки зброї Києву та пригрозив країні НАТО

21:22

Чому війна проти Ірану може завершитися за 5 тижнів: Таран пояснив причину

