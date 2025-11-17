Чому Трамп не може змусити Путіна завершити війну: у Раді назвали причину

Особисте захоплення Дональда Трампа Володимиром Путіним заважає йому об'єктивно оцінювати російсько-українську війну, вважає Володимир В'ятрович.

У США мало важелів впливу на РФ

Важливе із заяв В'ятровича:

Найжорсткіші заяви і дії Трампа щодо РФ зводяться до санкцій

Захоплення Путіним заважає Трампу об'єктивно оцінювати російсько-українську війну

Народний депутат України, історик і колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович скептично оцінив здатність президента США Дональда Трампа впливати на російського диктатора Володимира Путіна.

"Це повинно нам сказати, що надії на те, що "Трамп прийде і порядок наведе", дуже наївні", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Нардеп каже, що поки що найжорсткіші заяви і дії Трампа щодо Росії зводяться до санкцій проти російських нафтових компаній.

"Далі якоїсь більш жорсткої політики з його боку я не бачу", - зазначив також він.

Співрозмовник переконаний, що особисте захоплення Трампа Путіним, з одного боку, заважає йому об'єктивно оцінювати російсько-українську війну.

"А з іншого - не дозволяє здійснювати більш рішучі кроки щодо РФ", - додав В'ятрович.

Вплив Трампа на Путіна: думка аналітиків

Дональд Трамп запевняв, що здатний "завершити війну в Україні" всього за добу - заява, яку експерти сприйняли як натяк на можливі поступки Москві на шкоду Києву. Але через рік подібні похмурі прогнози так і не реалізувалися. Навпаки, Трамп показав, що його удавана непередбачуваність - це скоріше спосіб тиску, ніж свідчення імпульсивності.

Раніше повідомлялося про те, що Трамп скасував зустріч із Путіним через жорсткі вимоги РФ щодо України. Скасування саміту стало наслідком принципової позиції Росії.

Як повідомляв Главред, підготовкою зустрічі мали займатися держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, однак Трамп ухвалив рішення про скасування саміту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Китай може розміняти допомогу РФ заради угоди з Трампом. Розрив так званого "партнерства без кордонів" між Москвою і Пекіном став одним зі стратегічних завдань адміністрації США.

Про персону: Володимир В'ятрович Володимир В'ятрович – історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання. Був головою Українського інституту національної пам'яті (2014-2019), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", ексдиректором архіву Служби безпеки України (2008-2010), пише Вікіпедія.

