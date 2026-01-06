Хто такий італієць Рокко та чи перетнув він кордон України - мережа "вибухнула"

Дівчина, яка розповіла про італійця, що їхав в Україну, написала на нього заяву.

Українці обговорюють історію з італійцем на кордоні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

У соцмережіThreads з вечора 5 січня українські користувачі активно обговорюють історію з перетином кордону італійця. Главред дізнався, з чого все почалося та чому усіх цікавить, чи перетне іноземець український кордон.

Українка Дарія Мельниченко у соцмережі поділилася обурливою ситуацією, яка з нею сталася у дорозі з Італії в Україну. Вона їхала автобусом разом із подружжям - українкою та італійцем.

Початок історії Дар'ї / фото: скріншот

Під час однієї з зупинок іноземець вийшов з автобуса і почав діалог з Дарією. Що цікаво, він був у вишиванці, яку, як сказав, подарувала йому його кохана. І рухався італієць з дружиною в Україну.

"Я в навушниках, говорю по роботі італійською мовою. Він до мене підходить і починає говорити. Питає, куди я їду, і ще багато запитань. Я, звісно, тримаю дистанцію і відповідаю нейтрально", - розповіла дівчина.

В якийсь момент італієць перевів розмову в зовсім інше русло і почав жалітися Дар'ї на те, яка Україна погана країна, який у нас поганий президент і додав, що поважає кремлівського диктатора Володимира Путіна.

У відповідь дівчина йому порадила не їхати в Україну, якщо йому все так не подобається. Чоловіка це розізлило і він почав кричати, що Україна - це дім його дружини, хоча в неї такі ж погляди, як і в нього.

Після цього Дар'я йому відповіла, що є іншою українкою, ніж дружина італійця і чекала, поки доїде до українського кордону, аби повідомити працівникам ДПСУ про інцидент.

Оскільки до України їхати ще залишалося багато, конфлікт між українкою та італійцем не вщухав. Ще одна пасажирка автобуса згодом підтримала дівчину, бо розуміла італійську і причину сварки.

Вже вранці 6 січня Дар'я дізналася, що італійця, який поважає Путіна, звати Рокко. А коли автобус доїхав до кордону, українка поговорила із прикордонниками, після чого італійця повели на допит. Дар'я тим часом написала заяву.

"Спойлер: мені все сказали, що його не пропустять", - написала вона.

Тим часом речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук у коментарі "Суспільному" повідомила, що вони не мають право надавати інформацію про перетин кордону третіми особами. І станом на 13:00 ще немає остаточного рішення щодо іноземця.

Реакція українців у Threads

Поки прикордонники розбираються з італійцем, у Threads українці активно обговорюють цю ситуацію і публікують жартівливі дописи.

"У якій ще країні, за допомогою тредс, людину вже можуть очікувати і знати прикордонні служби", - написав у соцмережі відомий український вчитель Руслан Циганков.

"На знак протесту з'їв піцу з ананасом", - написав Яків Матвійчук.

Коментарі українців щодо історії з італійцем / фото: скріншот

"Дівчинка: тримає новий помаранчевий айфон. Жінка: тримає державний кордон", - пише у соцмережі ще одна користувачка Вікторія.

Коментарі українців щодо історії з італійцем / фото: скріншот

Про джерело: Threads Threads - соціальна мережа, яка належить американській компанії Meta Platforms. Програма призначена для роботи сумісно з Instagram: користувачі повинні мати обліковий запис Instagram, щоб зареєструватися. Threads виступає прямим конкурентом Twitter, оскільки присутня можливість публікувати текст та зображення, відповідати на публікації інших або лайкати їх зміст, пише Вікіпедія.

