4-річна дитина замерзала, поки його мати валялася під будинком: деталі НП у Львові

До правоохоронців звернулися небайдужі громадяни / УНІАН

У Львові патрульним вдалося врятувати 4-річного хлопчика завдяки небайдужості громадян.

Посеред ночі патрульний автомобіль зупинили люди та розповіли, що біля одного з будинків стоїть маленький хлопчик у матері в безпорадному стані, повідомили у поліції.

"Хлопчик у віці приблизно 4 років дуже замерз. Його мама лежала на землі і була в сильному стані алкогольного сп'яніння. На місце події викликали швидку допомогу", - повідомили в поліції.

Дитину на огляд направили до медичного закладу. Після цього спільно з працівниками ювенальної превенції хлопця влаштували до притулку.

читайте також"Дитина лежала на землі і плакала": на Тернопільщині жінка кинула новонародженого біля магазинуУ підсумку на 43-річну матір винесено постанову за ч.1 ст. 178 (поява в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і суспільну мораль) КУпАП.

Раніше ми розповідали, що в Дніпрі розгорівся скандал у школі №29. За словами батьків, вчителька вела уроки у другокласників у стані алкогольного сп'яніння. Причому вживала спиртне прямо в навчальному закладі. Ще й підіймала руку на дітей.

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