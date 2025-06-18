Трамп відкрито висміяв пропозицію Путіна і дав йому пораду щодо війни в Україні

Трамп різко відповів Путіну, заявивши, що замість миротворчих ініціатив щодо Ізраїлю той мав би зосередитися на завершенні війни проти України.

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Трамп зробив розгромну заяву про Путіна / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео, kremlin.ru

Про що сказав Трамп:

Війни РФ проти України не було б якби він був президентом

Путіну варто було б зосередитись на врегулюванні війни проти України, а не думати про Близький Схід

Президент США Дональд Трамп привселюдно висміяв миротворчі ініціативи російського диктатора Володимира Путіна в питанні війни між Ізраїлем та Іраном. Про це він сказав на заході у Білому домі 18 червня, пише Sky News.

Президент США вже вкотре висловив переконання, що повномасштабної війни між Росією та Україною не було б, якби він обіймав посаду глави держави на той момент.

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Дивіться відео заяви Трампа:

/ Фото: скріншот

"Це б ніколи не сталося, якби я був президентом. Путін би ніколи не зробив цього. Я розмовляв з ним (Путіним -ред.) вчора і сказав, знаєш, він навіть запропонував допомогти врегулювати (війну між Ізраїлем та Іраном - ред.). Я сказав, зроби мені послугу. Врегулюйте себе. Давайте спочатку займатися Росією (війною РФ проти України - ред.). Добре? Я сказав, Володимире, давайте спочатку займатися Росією (війною РФ проти України - ред.). Ви (так Трамп звертався до Путіна - ред.) можете турбуватися про це пізніше", - сказав Трамп.

Він також зазначив, що конфлікт зрештою буде врегульований, але наголосив на величезних людських втратах з обох сторін, які, за його словами, значно більші, ніж повідомляється офіційно. Політик додав, що нерідко занижуються дані про жертви навіть у випадках серйозних руйнувань.

"Будівля падає, вони кажуть, ну а ніхто не постраждав. Ви знаєте, так? Смішно", - резюмував він.

Війна Ізраїлю проти Ірану - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін міг би виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Іраном та Ізраїлем.

Ця заява прозвучала на тлі чергової ракетної атаки Ірану на Ізраїль, яка відбулася 16 червня. За інформацією The Times of Israel та CNN, вибухи пролунали в різних районах країни, зокрема в Тель-Авіві та Хайфі, де розташовані важливі стратегічні об'єкти — нафтопереробний завод, порт і база ВМС.

Напередодні, 15 червня, Трамп також висловив переконання, що між Іраном і Ізраїлем можливо досягти мирної угоди, як це вже відбулося з низкою інших країн під час його попередньої каденції.

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