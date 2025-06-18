"Це погано": Тоня Матвієнко зізналася в "нездоровому" схудненні

Матвієнко застерегла шанувальників від небезпеки.

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Тоня Матвієнко новини - співачка розповіла про схуднення / колаж: Главред, фото: facebook.com/TonyaMatvienko

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Тоня Матвієнко помітно схудла

Артистка розкрила свій "нездоровий" секрет

Зовнішність української співачки Тоні Матвієнко змінилася за останній час - шанувальники відзначають, що артистка сильно схудла. У бесіді з Люкс ФМ вона розповіла, як це сталося.

Матвієнко зазначила, що стежить за харчуванням і довгий час їй вдавалося підтримувати цим форму. Однак з часом це змінилося. "Зараз я важу 58 кг, і мені кажуть, що я худа. До 40 років я важила завжди 50 кг, а максимальна вага була 67 кг", - каже артистка.

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Зараз порадити дієту чи якісь вправи Тоня не може. Співачка зізнається - схудла на тлі стресу, і не вважає це хорошим способом позбутися зайвих кіло. "Це був стрес, це нервовість. Це погано, так здоров'я летить. Краще так не худнути", - поділилася співачка.

Тоня Матвієнко новини - співачка розповіла про схуднення / Скриншот YouTube

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