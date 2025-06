Такого не було з зими 2024: РФ вдалася до небезпечного повороту і обрала ціль

Ключові висновки ISW:

Російські війська відновили використання механізованих атак у районі Торецька, що свідчить про зміну тактики та переваг противника. Згідно з останніми даними американського Інституту вивчення війни (ISW), 17 червня окупанти провели щонайменше один механізований штурм - розміром, за оцінками, не менше взводу - на підступах до Торецька в Донецькій області.

Камери з геолокацією зафіксували, що наступ відбувався на захід від Яблунівки (західніше Торецька) із застосуванням мінімум трьох броньованих бойових машин та чотирьох моторизованих транспортних засобів, імовірно ATV.

18 червня військовий оглядач Юрій Бутусов повідомив, що росіяни також провели механізований штурм поблизу Костянтинівки, силами, які вже можна порівняти з ротним підрозділом. За його даними, українські підрозділи знищили щонайменше 15 одиниць важкої бронетехніки ворога та 8 моторизованих машин.

Експерти відзначають, що зими 2024-2025 років росіяни суттєво рідше використовували механізовані атаки. Це пов’язано з високою ефективністю українських дронів та поступовим виснаженням бронетехніки на складах ЗС РФ. ISW відзначає, що танки радянського зразка стали застосовувати значно рідше.

Через дефіцит бронетехніки російське командування дедалі частіше використовує цивільні транспортні засоби, квадроцикли та мотоцикли для атаки. У квітні 2025 року Міноборони РФ навіть офіційно анонсувало інтеграцію мотоциклів у наступальні операції.

Аналітики ISW зауважують, що відновлення механізованих дій у районі Торецька свідчить про намір російського командування сконцентрувати зусилля саме на цьому напрямку фронту.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.