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Такого не було з зими 2024: РФ вдалася до небезпечного повороту і обрала ціль

Даяна Швець
19 червня 2025, 08:19
1024
Росія все частіше використовує цивільні транспортні засоби, всюдиходи та мотоцикли для штурмових дій через дефіцит бронетехніки.
Путин, ВСУ
Росіяни знову штурмують Торецьк / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот з відео

Ключові висновки ISW:

  • Зима 2024-2025 років характеризувалася зниженням механізованих штурмів з боку РФ
  • Війська РФ відновили механізовані штурми в районі Торецька, що вказує на зміну тактики
  • Поновлення атак може свідчити про зосередження зусиль росіян на цьому напрямку

Російські війська відновили використання механізованих атак у районі Торецька, що свідчить про зміну тактики та переваг противника. Згідно з останніми даними американського Інституту вивчення війни (ISW), 17 червня окупанти провели щонайменше один механізований штурм - розміром, за оцінками, не менше взводу - на підступах до Торецька в Донецькій області.

Камери з геолокацією зафіксували, що наступ відбувався на захід від Яблунівки (західніше Торецька) із застосуванням мінімум трьох броньованих бойових машин та чотирьох моторизованих транспортних засобів, імовірно ATV.

відео дня

18 червня військовий оглядач Юрій Бутусов повідомив, що росіяни також провели механізований штурм поблизу Костянтинівки, силами, які вже можна порівняти з ротним підрозділом. За його даними, українські підрозділи знищили щонайменше 15 одиниць важкої бронетехніки ворога та 8 моторизованих машин.

РФ відновлює штурми у Донецькій області
РФ відновлює штурми у Донецькій області / фото: Інститут вивчення війни (ISW)

Експерти відзначають, що зими 2024-2025 років росіяни суттєво рідше використовували механізовані атаки. Це пов’язано з високою ефективністю українських дронів та поступовим виснаженням бронетехніки на складах ЗС РФ. ISW відзначає, що танки радянського зразка стали застосовувати значно рідше.

Через дефіцит бронетехніки російське командування дедалі частіше використовує цивільні транспортні засоби, квадроцикли та мотоцикли для атаки. У квітні 2025 року Міноборони РФ навіть офіційно анонсувало інтеграцію мотоциклів у наступальні операції.

Аналітики ISW зауважують, що відновлення механізованих дій у районі Торецька свідчить про намір російського командування сконцентрувати зусилля саме на цьому напрямку фронту.

Такого не було з зими 2024: РФ вдалася до небезпечного повороту і обрала ціль
Торецьк / Інфографика: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як розповідав Главред, військовий оглядач Василь Пехньо розповів, де наступатиме РФ влітку. Він назвав найгарячіші напрямки на літню кампанію російської армії та заявив, що Сумщина, Запоріжжя та Херсонщина можуть використовуватися як відволікаючі напрямки.

У той же час ситуація на Сумському напрямку різко змінилась. Ворог намагається прорвати оборону українських військ на обмеженій ділянці, в межах двох громад Сумщини, однак несе великі втрати, зазначили в ДПСУ.

Також у ЗСУ чітко відповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та захопити місто. Сили оборони активно готуються до різних сценаріїв розвитку подій.

Більше важливих воєнних новин:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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