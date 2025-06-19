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Від партнерства до "співучасті" один крок: що змінило ставлення Кремля до Німеччини

Руслан Іваненко
19 червня 2025, 01:53
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Путін сумнівається в здатності Німеччини виконувати роль нейтрального посередника через постачання зброї Україні.
Мерц, путин
Кремль відкритий до переговорів з канцлером Мерцом, але вважає, що ФРН втратила статус нейтральної держави. / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Коротко:

  • Путін виключив Німеччину з посередників через її підтримку України
  • Росія вважає Німеччину "співучасником бойових дій" через постачання зброї
  • Кремль залишає двері відкритими для переговорів, попри зіпсовані відносини

Президент РФ Володимир Путін вважає, що Німеччина не зможе відігравати більшу роль у переговорах між Росією та Україною, ніж Сполучені Штати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Путіна, посередником у діалозі має бути нейтральна країна, а Німеччина такого статусу зараз не має.

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"Коли ми бачимо на полі бою німецькі танки 'Леопарди', а зараз ми дивимося на те, що Німеччина роздумує постачати 'Тауруси' (далекобійні ракети Taurus. — ред.) для атак на російські території... виникають великі питання. Якщо це станеться, це не вплине на хід бойових дій, але наші відносини зовсім зіпсує", — заявив російський лідер.

Також він зазначив, що Німеччина більше не виглядає для Москви як нейтральна сторона.

"Сьогодні ми розглядаємо Німеччину не як нейтральну державу, а як сторону, що підтримує Україну, а в деяких випадках, як співучасника бойових дій", — сказав Путін.

Від партнерства до 'співучасті' один крок: що змінило ставлення Кремля до Німеччини
Таурус / Інфографіка: Главред

Попри це, Кремль нібито не закриває двері для переговорів.

"Ми завжди відкриті, якщо канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче поговорити на цю тему, представити якісь ідеї з цього приводу", — додав він.

Передача Україні ракет Taurus - останні новини

Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини оголосив, що Україна та Німеччина підпишуть меморандум про співпрацю у сфері закупівлі далекобійного озброєння. Водночас Мерц не дав чіткої відповіді щодо можливого надання Києву ракет Taurus.При цьому напередодні стало відомо, що Фрідріх Мерц не виключає постачання Україні крилатих ракет Taurus. Він додав, що все відбуватиметься "в межах можливого".

Раніше, як писав Главред, президент України Володимир Зеленський повідомив, що питання Taurus він обговорював під час зустрічі тет-а-тет із Мерцом. Україна працює в цьому напрямку, але публічно подробиці щодо передачі ракет не розголошуються.

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РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

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