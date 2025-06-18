Зеленський і Трамп можуть скоро зустрітися - ЗМІ назвали дату

Президент України прибуде до Гааги на робочу вечерю лідерів НАТО.

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Зустріч Зеленського і Трампа може відбутися у Гаазі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Що відомо:

Зеленський візьме участь у робочій вечері лідерів НАТО в Гаазі 24 червня, де буде також Трамп

Можлива особиста зустріч президентів

Зеленський не братиме участі в основній сесії саміту чи засіданні Ради Україна-НАТО

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у робочій вечері лідерів країн-членів НАТО, яка відбудеться 24 червня в Гаазі. На цьому заході очікується присутність і президента США Дональда Трампа. Про це повідомили джерела Радіо Свобода.

Таким чином, не виключено, що саме під час цієї вечері відбудеться особиста зустріч між Зеленським і Трампом.

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За даними ЗМІ, фінальний документ саміту НАТО буде значно коротшим, ніж у попередні роки – його обсяг вміститься на одну сторінку. Дипломати, залучені до процесу підготовки, вказують, що текст ще редагується, тому остаточні формулювання можуть змінитися.

У проекті цього документа, як припускають ЗМІ, Україна може взагалі не згадуватися, натомість Росію вкотре визнають довгостроковою загрозою для Альянсу.

Також очікується, що країни-члени НАТО погодять підвищення оборонних витрат до 5% ВВП до 2032 року. Це питання активно підтримує Дональд Трамп, і, за оцінками, воно стане одним із ключових. Водночас можливість перегляду цього рішення передбачена вже у 2029 році — після завершення другого президентського терміну Трампа.

Участь Володимира Зеленського в основній сесії саміту або на засіданні Ради Україна - НАТО на рівні лідерів не передбачається. Замість цього президент України виступить на Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в межах саміту 24–25 червня в Гаазі.

Зустріч Трампа з Зеленським, яка не відбулася - що відомо

Нагадаємо, 12 червня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський отримав офіційне запрошення на саміт країн Великої сімки (G7). Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що в рамках саміту плануються двосторонні зустрічі президента США Дональда Трампа з лідерами інших держав, серед яких мав бути і Зеленський.

Однак 17 червня Дональд Трамп достроково залишив саміт G7 і повернувся до Вашингтона. В соціальній мережі Truth Social він різко відреагував на припущення, які озвучив президент Франції Еммануель Макрон, про те, що причина його від’їзду пов’язана з можливою угодою про перемир’я на Близькому Сході.

Трамп категорично спростував цю версію, заявивши, що покинув саміт "через щось набагато важливіше", не уточнивши, що саме він мав на увазі.

Як повідомляв Главред, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко припустив, що президент США Дональд Трамп покинув саміт G7 достроково, аби не зустрічатися з Володимиром Зеленським. В інтерв’ю Hromadske він заявив, що Трампу "нема чого сказати" українському лідеру, бо той не може аргументовано пояснити свою поблажливу позицію щодо Путіна.

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