Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Зеленський і Трамп можуть скоро зустрітися - ЗМІ назвали дату

Руслана Заклінська
18 червня 2025, 17:29
42
Президент України прибуде до Гааги на робочу вечерю лідерів НАТО.
Зеленський і Трамп можуть скоро зустрітися - ЗМІ назвали дату
Зустріч Зеленського і Трампа може відбутися у Гаазі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Що відомо:

  • Зеленський візьме участь у робочій вечері лідерів НАТО в Гаазі 24 червня, де буде також Трамп
  • Можлива особиста зустріч президентів
  • Зеленський не братиме участі в основній сесії саміту чи засіданні Ради Україна-НАТО

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у робочій вечері лідерів країн-членів НАТО, яка відбудеться 24 червня в Гаазі. На цьому заході очікується присутність і президента США Дональда Трампа. Про це повідомили джерела Радіо Свобода.

Таким чином, не виключено, що саме під час цієї вечері відбудеться особиста зустріч між Зеленським і Трампом.

відео дня

За даними ЗМІ, фінальний документ саміту НАТО буде значно коротшим, ніж у попередні роки – його обсяг вміститься на одну сторінку. Дипломати, залучені до процесу підготовки, вказують, що текст ще редагується, тому остаточні формулювання можуть змінитися.

У проекті цього документа, як припускають ЗМІ, Україна може взагалі не згадуватися, натомість Росію вкотре визнають довгостроковою загрозою для Альянсу.

Також очікується, що країни-члени НАТО погодять підвищення оборонних витрат до 5% ВВП до 2032 року. Це питання активно підтримує Дональд Трамп, і, за оцінками, воно стане одним із ключових. Водночас можливість перегляду цього рішення передбачена вже у 2029 році — після завершення другого президентського терміну Трампа.

Участь Володимира Зеленського в основній сесії саміту або на засіданні Ради Україна - НАТО на рівні лідерів не передбачається. Замість цього президент України виступить на Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в межах саміту 24–25 червня в Гаазі.

Зустріч Трампа з Зеленським, яка не відбулася - що відомо

Нагадаємо, 12 червня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський отримав офіційне запрошення на саміт країн Великої сімки (G7). Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що в рамках саміту плануються двосторонні зустрічі президента США Дональда Трампа з лідерами інших держав, серед яких мав бути і Зеленський.

Однак 17 червня Дональд Трамп достроково залишив саміт G7 і повернувся до Вашингтона. В соціальній мережі Truth Social він різко відреагував на припущення, які озвучив президент Франції Еммануель Макрон, про те, що причина його від’їзду пов’язана з можливою угодою про перемир’я на Близькому Сході.

Трамп категорично спростував цю версію, заявивши, що покинув саміт "через щось набагато важливіше", не уточнивши, що саме він мав на увазі.

Як повідомляв Главред, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко припустив, що президент США Дональд Трамп покинув саміт G7 достроково, аби не зустрічатися з Володимиром Зеленським. В інтерв’ю Hromadske він заявив, що Трампу "нема чого сказати" українському лідеру, бо той не може аргументовано пояснити свою поблажливу позицію щодо Путіна.

Читайте також:

Радіо Свобода

Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Дональд Трамп зустріч Зеленського та Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Таких ще не було": в Раді заявили про підготовку до виборів, чим вони особливі

"Таких ще не було": в Раді заявили про підготовку до виборів, чим вони особливі

17:50Політика
Зеленський і Трамп можуть скоро зустрітися - ЗМІ назвали дату

Зеленський і Трамп можуть скоро зустрітися - ЗМІ назвали дату

17:29Політика
Представник Трампа вирушить до Білорусі: навіщо США різко знадобився Лукашенко

Представник Трампа вирушить до Білорусі: навіщо США різко знадобився Лукашенко

17:27Україна
Реклама

Популярне

Більше
Влупила затяжна магнітна буря: через скільки днів можна буде видихнути

Влупила затяжна магнітна буря: через скільки днів можна буде видихнути

Місяць в Овні: які 4 знаки отримають добрі новини вже в середу, 18 червня

Місяць в Овні: які 4 знаки отримають добрі новини вже в середу, 18 червня

Карта Deep State онлайн за 18 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 червня (оновлюється)

Що думала Леся Українка про Росію та росіян - правду замовчували в СРСР

Що думала Леся Українка про Росію та росіян - правду замовчували в СРСР

Останні новини

17:50

"Таких ще не було": в Раді заявили про підготовку до виборів, чим вони особливі

17:29

Зеленський і Трамп можуть скоро зустрітися - ЗМІ назвали дату

17:27

Представник Трампа вирушить до Білорусі: навіщо США різко знадобився Лукашенко

17:09

"Це погано": Тоня Матвієнко зізналася в "нездоровому" схудненні

16:55

Про комарів можна забути раз і назавжди: мало хто знає простий, але забійний спосіб

Україна знає слабкі місця Росії, РФ може завалитися раніше, ніж усі думають – ЗагороднійУкраїна знає слабкі місця Росії, РФ може завалитися раніше, ніж усі думають – Загородній
16:40

В Раді готові проголосувати за зменшення кількості депутатів до 300, але є умова

16:35

"Якщо не допомагати Україні, треба вчити російську": в ЄС зробили важливу заяву

16:34

Українці не платитимуть за роумінг у 27 країнах ЄС: в уряді розкрили дату

16:21

Долар стрибнув вгору, а євро послабило позиції: яким буде курс валют 19 червня

Реклама
16:15

Сумщина, Запоріжжя і Херсон - лише відволікання: де наступатиме РФ влітку

15:56

Ситуація на Сумському напрямку різко змінилась - в ДПСУ розповіли, що сталось

15:56

Блогери порівняли ціни в супермаркетах України і Німеччини: результат вразив

15:49

Ванна стає розсадником цвілі: одна помилка веде до фатальних проблем

15:36

Ідентифікація затягнеться: РФ влаштувала провокацію при передачі загиблих УкраїніВідео

15:18

До України йде похолодання: синоптик сказала, де та коли знизиться температура

15:10

Гороскоп Таро на завтра 19 червня: Левам - бути начальством, Терезам - скинути ношу

15:09

"Життя після шрамів": 1+1 Україна покаже унікальний проєкт про реінтеграцію ветеранів у цивільне життя новини компанії

15:09

Угоду Трампа і Путіна укладено, стався розмін Ірану на Україну – Жданов

15:01

Як не зіпсувати улюблені ласощі: де і як довго можна зберігати тортВідео

15:01

Низка українців має право на виплату недоотриманої субсидії: як її оформити

Реклама
14:57

Частину пенсій доведеться повернути: у кого заберуть до 20% від виплат щомісяця

14:56

Болючий удар по Києву: саміт G7 став гірким розчаруванням для України

14:48

Претендента на главу БЕБ Скомарова спіймали на зв'язках із проросійськими політиками та оборудках за законами РФ,- ЗМІ

14:05

Чи може Росія висадити десант в Одесі та захопити місто: у ЗСУ чітко відповіли

13:59

Білизна після сушіння стане "яскравою" з одним копійчаним натуральним засобомВідео

13:54

Померла зірка фільму "Любов і голуби"Відео

13:50

Економіка на межі зупинки: Кремль попередили про катастрофу, як при розвалі СРСР

13:49

Водії в Україні можуть отримати штраф за відчинені вікна авто - деталі

12:59

Рада ухвалила закон про множинне громадянство: що важливо знати

12:56

На АЗС України підскочили ціни: скільки доведеться заплатити водіям

12:30

Трамп фактично відкрив шлях масованим атакам РФ, забравши зброю в України - WP

12:28

Іменинник на самоті: Максим Галкін опублікував емоційне фото

12:23

Через добу після обстрілу: посольство США засудило російський удар по Києву

12:01

4 знаки зодіаку з найяскравішою інтуїцією

11:54

Загроза для Балтії та Фінляндії: у РФ формують нову 71-шу мотострілецьку дивізію

11:49

Укрзалізниця підвищує ціни: за що пасажирам доведеться платити більше

11:33

Лише 2 країни: у Німеччині сказали, хто може змусити РФ закінчити війну в Україні

11:25

Пенсійні доплати по-новому: хто отримає надбавку з дня народження в Україні

10:45

Різкий скачок на ринку: в Україні переписали ціни на крупи

10:30

Оголосити війну і бомбити Київ щодня: ЗМІ дізналися, чого вимагають від Путіна в РФ

Реклама
10:20

За життя молилася вся Україна: зʼявилося фото загиблого у Києві 31-річного Дмитра

10:06

"Взяти на понт" американців: чи може РФ захопити Україну до Дніпра

09:39

Яким буде тариф на газ з 1 вересня: українцям назвали ціну за кубометр

09:31

Точно дорожче, ніж торік: ціни на улюблений фрукт суттєво зросли

09:03

Діти Кіркорова терміново покинули Росію і оселилися в іншій країні

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 червня (оновлюється)

08:33

Карта Deep State онлайн за 18 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:18

Атака РФ по Києву: кількість жертв зросла, рятувальники дістали тіла з-під руїн

08:16

РФ вдарила по Запоріжжю 13 "Шахедами": зʼявилися фото наслідківФото

07:36

США шукають новий шлях до миру: Келлог планує візит до Лукашенка - Reuters

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп Кіркоров
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти