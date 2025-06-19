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"Об'єкт ВПК": Путін цинічно виправдав удар ракети по дев'ятиповерхівці в Києві

Анна Ярославська
19 червня 2025, 07:00
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Диктатор РФ дав зрозуміти, що удари по Україні будуть продовжені.
Путін, удар по Києву 17 червня 2025 року
Путін виправдав удари по житлових кварталах України / Колаж: Главред, фото: ДСНС, сайт Кремля

Коротко:

  • Путін виправдав атаки армії РФ по житлових будинках в Україні
  • Господар Кремля дав зрозуміти, що такі удари продовжаться

Очільник країни-агресора Росії Володимир Путін назвав влучання ракети в під'їзд дев'ятиповерхівки в Києві "ударом по українському ВПК" і дав зрозуміти, що такі атаки продовжаться.

Під час нічної прес-конференції з журналістами іноземних інформагентств головний редактор новинної служби з Європи та Африки агентства Associated Press Джеймс Джордан запитав, як співвідноситься з війною в Україні заява, яку 13 червня зробило МЗС Росії. Відомство засудило ізраїльські удари по Ірану як удари проти суверенного члена ООН та його громадян.

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"Яким чином це співвідноситься з російською агресією в Україні? Учора 28 цивільних осіб у Києві було вбито. Наші журналісти бачили, як російська ракета знищила цілий міський квартал", - запитав журналіст AP.

У відповідь глава Кремля озвучив низку пропагандистських тез.

"Ми вважаємо, що ми не починали військові дії в Україні, а намагаємося їх закінчити. Українське керівництво сьогоднішнє, воно розпочало війну, саме розпочало війну на своїй власній території, використавши після держперевороту, що стався в Києві, використавши проти мирного населення Південного Сходу... тоді Південного Сходу України, проти Донбасу, проти Луганська та Донецька збройні сили, включно з важкою технікою та авіацією. Вони завдавали ударів прямо по житлових кварталах", - сказав Путін.

Далі він поставив під сумнів, що журналісти AP бачили наслідки російської ракетної атаки.

"Якби ваші журналісти бачили, як були знищені нашими ракетами цілі житлові квартали, вони навряд чи могли б вам про це щось сказати. Вони не залишилися б живими. Якщо вони щось і бачили, то бачили з боку, і удар був не по житлових кварталах, а по об'єктах оборонно-промислового комплексу, по заводах, які виробляють військову техніку", - заявив Путін.

Диктатор РФ також дав зрозуміти, що такі удари будуть продовжені, мовляв, Росія не допустить, щоб в Україні були "збройні сили, які загрожують у перспективі Російській Федерації та її народу".

Дивіться відео - Путін назвав влучання ракети в під'їзд дев'ятиповерхівки в Києві "ударом по українському ВПК":

Скриншот

Ракетний удар по Києву 17 червня 2025 року

Як писав Главред, глава КГВА Тимур Ткаченко повідомив, що під час масованої атаки на Київ у ніч на 17 червня армія РФ застосувала 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети. Найбільше житла та майна звичайних киян ворог знищив у Солом'янському та Дарницькому районах.

Мер Кличко повідомив, що Росія атакувала Київ ракетою з касетними боєприпасами. Уламки було виявлено в районі столичних Нивок. Такі боєприпаси призначені для масового ураження людей.

Глава МВС Ігор Клименко розповів, що окупанти, за попередніми даними, вдарили балістикою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі. Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів. Будинок "склався" до рівня півтора-двох поверхів.

Пошуково-рятувальна операція в Солом'янському районі Києва тривала понад 39 годин. Лише на цій локації з-під завалів витягнуто тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російських обстрілів 17 червня загинули 28 осіб, ще понад 140 дістали поранення.

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