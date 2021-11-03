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Смерть 7-річного Андрійка з Черкас: діда та бабусю дитини направили на психіатричну експертизу

3 листопада 2021, 11:50

Андрій потрапив до лікарні зі слідами тортур. Він був без допомоги медиків приблизно 9 днів. Хлопчик боровся за життя, але врятувати його не вдалося.

Андрійко з Черкас
Андрійко з Черкас помер 5 вересня, не приходячи до тями/ скріншот

Черкаська обласна прокуратура направила на психіатричну експертизу в місто Дніпро дідуся і бабусю 7-річного Андрія Лясова з Черкас, якого з ознаками тортур без свідомості госпіталізували в лікарню. Хлопчик помер 5 вересня. Дитина так і не прийшла до тями.

Як повідомила прессекретарка прокуратури Світлана Андрійченко, "суддею погоджено клопотання слідчого про призначення підозрюваним стаціонарних психіатричних експертиз з метою встановлення їхнього психічного стану і ставлення до діяння, у вчиненні якого вони підозрюються", пише видання ildana.tv.

Як раніше писав Главред, маленького Андрійка госпіталізували до медзакладу в стані коми з жахливими травмами з дому нерідних бабусі та дідуся. Це сталося 27 серпня.

Про трагедію заявив ексдепутат обласної ради Олег Петренко. Дитину знайшли у дворі будинку літніх людей поблизу дитячого парку. Травми на його тілі свідчили про тортури. Також у бідного хлопчика були пролежні, які говорили про те, що він кілька днів лежав без свідомості.

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Понад два тижні хлопчик боровся за життя, але медики не змогли його врятувати.

Нерідна бабуся хлопчика Вікторія Лясова, яку 31 серпня заарештували прямо під час засідання суду, заявила, що хлопчик грав на приватному подвір'ї та впав з купи цегли. За її словами, в онука були подряпані руки і ноги, а на голові — рана. До медиків вона не звернулася і нібито намагалася самостійно допомогти дитині. Спочатку йому стало легше, але закілька днів після інциденту жінка знайшла Андрійка в ліжку без свідомості та викликала медиків.

Пізніше жінка змінила свої свідчення про те, де і як травмувалася дитина. Вона сказала, що Андрійко отримав травми поза двором.

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