Уперше за майже півстоліття кар'єри: Том Круз отримає перший Оскар

Довгоочікувана статуетка потрапить до рук Круза вже цієї осені.

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Том Круз Оскар - актор отримає першу у своїй кар'єрі статуетку / колаж: Главред, фото: imdb.com

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Том Круз був тричі номінований на Оскар але жодного разу не вигравав

У 2025 році йому вручать почесну нагороду

Кінокар'єра американського актора, режисера і продюсера Тома Круза триває вже 44 роки. За цей час він був номінований на премію "Оскар" тричі - у 1990, 1997 і 2000 роках (за найкращу чоловічу роль і найкращу чоловічу роль другого плану).

Однак першу статуетку Круз отримає лише в листопаді 2025 року - почесну нагороду Академії кінематографічних мистецтв і наук за внесок у кінематограф. Про це повідомила президент Академії Джанет Янг на офіційному сайті премії.

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"Неймовірна відданість Тома Круза нашій кінематографічній спільноті, театральному мистецтву та трюковій спільноті надихає всіх нас", - зазначила вона.

Том Круз Оскар - актор отримає першу у своїй кар'єрі статуетку / ua.depositphotos.com

Разом із Томом Крузом премій будуть удостоєні акторка та хореографка Деббі Аллен, кантрі-співачка та акторка Доллі Партон і художник-постановник Вінн Томас. "Цього року на церемонії вручення премії буде відзначено чотирьох легендарних особистостей, чия видатна кар'єра і відданість нашому кінематографічному співтовариству продовжують справляти незабутній вплив", - каже Джанет Янг.

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