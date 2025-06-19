Уперше за майже півстоліття кар'єри: Том Круз отримає перший Оскар

Стисло:
- Том Круз був тричі номінований на Оскар але жодного разу не вигравав
- У 2025 році йому вручать почесну нагороду
Кінокар'єра американського актора, режисера і продюсера Тома Круза триває вже 44 роки. За цей час він був номінований на премію "Оскар" тричі - у 1990, 1997 і 2000 роках (за найкращу чоловічу роль і найкращу чоловічу роль другого плану).
Однак першу статуетку Круз отримає лише в листопаді 2025 року - почесну нагороду Академії кінематографічних мистецтв і наук за внесок у кінематограф. Про це повідомила президент Академії Джанет Янг на офіційному сайті премії.
"Неймовірна відданість Тома Круза нашій кінематографічній спільноті, театральному мистецтву та трюковій спільноті надихає всіх нас", - зазначила вона.
Разом із Томом Крузом премій будуть удостоєні акторка та хореографка Деббі Аллен, кантрі-співачка та акторка Доллі Партон і художник-постановник Вінн Томас. "Цього року на церемонії вручення премії буде відзначено чотирьох легендарних особистостей, чия видатна кар'єра і відданість нашому кінематографічному співтовариству продовжують справляти незабутній вплив", - каже Джанет Янг.
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