Місто в жалобі: рятувальники припинили пошук загиблих в Києві, останні дані

Рятувальники понад 39 годин шукали поранених під завалами в Солом’янському районі Києва.

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Співробітники ДСНС деблокували з квартир і під’їздів понад 50 людей / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Пошуково-рятувальна операція в Солом'янському районі Києва тривала 39 годин

З-під завалів дістали тіла 23 загиблих, загалом у столиці – 28 загиблих та понад 140 поранених

Пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва тривала понад 39 годин і завершилася сьогодні ввечері. З-під завалів було вилучено тіла 23 загиблих. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Більше 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва. Сьогодні о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Продовжується розбір конструкцій", — зазначив міністр. відео дня

За його словами, лише на цій ділянці з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще понад 140 отримали поранення.

"До ліквідації наслідків було залучено понад 400 рятувальників ДСНС та більше ніж 200 одиниць техніки. Працювали також спеціалізована аварійно-рятувальна та інженерна техніка, безпілотники, пошукові собаки", — розповів Клименко.

Кіев / Фото: Скріншот

Крім того, рятувальники врятували двох людей, ще близько 50 вдалося деблокувати з квартир та під’їздів.

"На місці працювали групи психологів, завдяки чому більш як 220 людей отримали невідкладну психологічну допомогу. Ми використали всі ресурси, аби врятувати життя. Цілодобово на локації забезпечували правопорядок понад 300 правоохоронців і продовжать це робити доти, доки буде потреба. Триває прийом заяв від потерпілих — вже отримано майже 500 повідомлень про пошкодження майна. Всі дані фіксуються ретельно", — наголосив Ігор Клименко.

Удар РФ по Києву 17 червня - останні новини

Як писав Главред, під час російської атаки в ніч на 17 червня 27 локацій у різних районах Києва опинилися під ворожим вогнем. Під удар потрапили житлові будинки, освітні заклади, об'єкти критичної інфраструктури.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що ворог вдарив ракетою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі. Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів.

Згодом мер Києва Віталій Кличко заявив, що країна-агресор Росія атакувала Київ ракетою з касетними боєприпасами. Уламки було виявлено в районі столичних Нивок. Такі боєприпаси призначені для масового ураження людей.

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