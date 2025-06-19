Трамп може погодитися на продаж зброї Україні: Волкер назвав неочікувану умову

Призедент США, за словами Волкера, підтримуватиме лише ті рішення, які виглядатимуть як вигідні для США угоди

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Волкер пояснив, за яких умов Трамп допоможе Україні / колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, defense.gov

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Яку умову Трамп висуває для підтримки України

Чому Трамп не проти продавати зброю, але без дотацій

Що пропонує Волкер Конгресу, аби переконати Трампа

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає, що Дональд Трамп може погодитися на продаж зброї Україні, якщо побачить у цьому вигоду для американської економіки. Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу.

"Він мислить у категоріях угоди. Я насправді думаю, що він дозволить Україні купувати зброю, але на Україну більше не будуть витрачатися гроші платників податків", — зазначив Волкер. відео дня

На його думку, Трамп як бізнесмен прагне підтримати вітчизняну оборонну промисловість, але не хоче витрачати на це бюджетні кошти. Як приклад Волкер навів ситуацію з передачею Україні ракетних комплексів Javelin.

"Тоді єдиним, що цікавило Трампа, було те, чи повернуться гроші за це озброєння", — нагадав дипломат.

Волкер також закликав Конгрес та Сенат США ухвалити рішення, які дозволять Україні отримати фінансування у вигляді позик, з можливістю інтегрувати це в економічну співпрацю.

"Ми можемо зарахувати це до угоди про мінерали, щоб ми могли сказати, що за це заплачено. Тому давайте це зробимо. І я думаю, що Трамп буде згоден, якщо зможе сказати з серйозним обличчям, що за це заплачено. Що українці це купують, а гроші йдуть до оборонної промисловості США", — сказав він.

Patriot / Інфографіка: Главред

Крім того, Волкер вважає, що Трамп прагне завершення війни в Україні, укладення довготривалої угоди та отримання міжнародного визнання для себе і США.

Дональд Трамп і війна в Україні - новини

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зробив жорстку відповідь на заяву Трампа про війну. Зеленський критикує непослідовність заяв Трампа щодо тиску на Путіна і підкреслює серйозність ситуації в Україні.

Крім того, США фактично підтвердили намір згорнути підтримку України — про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у Конгресі, коментуючи плани адміністрації Трампа щодо скорочення військової допомоги Києву.

Нагадаємо, Трамп назвав умову введення нових санкцій проти РФ. Трамп зазначив, що сенатори в питанні санкцій проти Росії залишають остаточне рішення за ним.

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Хто такий Курт Волкер? Курт Волкер - американський дипломат. Постійний представник США в НАТО (2008-2009). Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019). Має стійку позицію щодо України та підтримує рішення ударів по території Росії, пише Вікіпедія.

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