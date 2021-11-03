Собі в груди, дитині в голову: лучанка, що порізала 2-річну дочку, залишила передсмертну записку

Дитина в реанімації / pixabay

Минулої ночі у Луцьку трапилася страшна трагедія. Мати посеред ночі порізали себе і свою 2-річну доньку.

За викликом чоловіка, медики госпіталізували потерпілих. На даний момент малятко і жінка в лікарні.

Як йдеться в сюжеті ТСН, попередньо відомо, що мати порізала доньку, а потім себе. При цьому жінка залишила поруч записку. Однак, її утримання в поліції поки не оприлюднено.

"Жінка встигла нанести собі множинні удари в груди, дитину поранила в голову, в тулуб, залишала і передсмертну записку", - зазначили в поліції.

На даний момент стан жінки стабілізовано, а ось її дочка в реанімації. Дитину прооперували. З ним батько.

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Відомо, що на обліку соціальних служб сім'я не стояла. Також в сім'ї є ще 9-річна дочка.

"Дуже красива жінка, дивилася за дітьми, а що сталося - не знаю", - кажуть сусіди.

читайте такожДіти Луцька грають в "гру в кальмара": малюки "вбивають" один одного "пострілами"Нагадавши, чоловік заявив, що його дружина намагалася покінчити життя самогубством. Жінку з множинними колото-різаними ранами госпіталізували в міську клінічну лікарню, а дитина з колото-різаними ранами потрапила в обласну дитячу.

Також раніше харків'янка била свою дитину в прямому ефірі Instagram. Раніше у неї вже відбирали дитя, але знову повернули матері, яка так і не усвідомила свою страшну поведінку.

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