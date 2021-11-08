У Дніпрі новонародженому хлопчику провели складну операцію: серце зупинили на 5 годин

У Дніпрі новонародженому хлопчику провели складну операцію / ua . depositphotos.com

У Дніпрі в Центрі матері та дитини імені Руднєва новонародженому зробили складну операцію на серці. І в процесі його серце довелося зупиняти на п'ять годин. Про це повідомляє портал "Дніпро обласний".

Лікарі Центру матері та дитини імені Руднєва провели унікальну операцію на серці дитини. Немовля народилося з великим дефектом міжшлуночкової перегородки. Настільки складну серцеву вадк зазвичай лікували тільки в Києві, але завдяки новому обладнанню медики змогли провести операцію в Дніпрі.

"Більше п'яти годин при новонародженому дихав апарат, він же виконував функції серця. Місцевим кардіохірургам допомагали фахівці з Інституту серця МОЗ. Операція пройшла успішно. Вже на другу добу маленький пацієнт почав дихати самостійно і почав одужувати", - йдеться в тексті.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 13-річний Максим - перша дитина в Україні, якій зробили пересадку серця, розповів про свій стан і поділився, що мріє скоріше повернутися додому.

Орган йому пересаджував директор Інституту серця Борис Тодуров з Гавриїлом Ковтуном і лікарем дитини Віталієм Петровим.

Донором органів став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Його сім'я дала згоду на забір органів.