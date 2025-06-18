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Ізраїль атакував Іран і знищив "головну репресивну зброю": що відомо

Руслана Заклінська
18 червня 2025, 18:28
98
Армія Ізраїлю завдала нового удару по Ірану
Ізраїль атакував Іран і знищив 'головну репресивну зброю': що відомо
Ізраїль знищив важливий об'єкт іранського режиму / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

  • Ізраїль атакував Іран
  • Армія Ізраїлю знищила штаб-квартиру внутрішньої безпеки Ірану
  • Ізраїль обіцяє й надалі бити по символах влади та структурах режиму Хаменеї

У середу, 18 червня, Ізраїль здійснив чергову повітряну атаку по території Ірану. Знищено штаб-квартиру внутрішньої безпеки Ірану. Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Міністр наголосив, що ізраїльська кампанія триває та буде продовжуватися: "Торнадо продовжує обрушуватися на Тегеран".

відео дня

"Реактивні літаки ВПС знищили штаб внутрішньої безпеки іранського режиму - головну репресивну зброю іранського диктатора", - заявив Кац.

За словами Каца, Ізраїль виконує обіцяне – продовжує "шкодити символам уряду" в Ірані та завдавати ударів по структурах, які утверджують режим верховного лідера.

Перед цією заявою ізраїльська армія повідомила про серію авіаударів по військових об'єктах у Тегерані, які належать іранському керівництву.

Війна Ізраїлю з Іраном - новини за темою

Нагадаємо, 14 червня Ізраїль завдав серії ударів по об'єктах у Тегерані, пов’язаних з іранською ядерною програмою, зокрема штаб-квартирою ядерного проєкту SPAND, Міністерством оборони та паливними резервуарами. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на нафтобазі Шахран.

Під час ракетної атаки Ірану по Ізраїлю 14 червня загинули п’ятеро громадян України, серед них — троє дітей. Ракета влучила у житловий будинок у місті Бат-Ям, повідомило МЗС України.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран обов’язково укладуть мирну угоду — як це вже сталося з іншими країнами за його президентства. Він згадав про свої досягнення у врегулюванні конфліктів між Індією та Пакистаном, Сербією та Косовом, Єгиптом та Ефіопією.

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Хто такий Ісраель Кац?

Ісраель Кац — ізраїльський політик і державний діяч. Міністр сільського господарства Ізраїлю (2003—2006), Міністр транспорту Ізраїлю (2009—2019), Міністр енергетики, інфраструктури та вод Ізраїлю (2022—2023), Міністр закордонних справ Ізраїлю (2019—2020, у 2024 році), Міністр оборони Ізраїлю (з 2024 року), пише Вікіпедія.

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