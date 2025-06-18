Представник Трампа вирушить до Білорусі: навіщо США різко знадобився Лукашенко

Якщо візит Келлога відбудеться, це буде найвисокопоставленіший візит чиновника США до Білорусі за останні рок

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США шукають новий шлях до Путіна через Лукашенка / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

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Келлог може відвідати Білорусь з метою впливу на Путіна через Лукашенка

Радник керівника Офісу президента Подоляк вважає цю стратегію хибною

Подоляк наголошує, що єдина країна, яка може вплинути на РФ - це Китай

Вашингтон розглядає можливість направлення Кіта Келлога, спеціального представника США з питань України, до Білорусі. Такий крок може бути спробою створити додатковий канал впливу на президента РФ Володимира Путіна. Про це в інтерв’ю YouTube-каналу РБК-Україна розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Мені здається, що пан Келлог шукає можливості розширити діалогове вікно з Росією. Ну все ж таки, він вважає, що Лукашенко є в чомусь суб'єктним і може повпливати в чомусь на Путіна, і хоче отримати ще одну комунікаційну доріжку, по якій він буде рухатись і так далі", - зазначив Подоляк. відео дня

Втім, він вважає, що така тактика є хибною. На його думку, Олександр Лукашенко не має реального впливу на прийняття рішень у Кремлі та діє надзвичайно обережно.

"Лукашенко знову таки, крім Росії, залежний ще й від Китаю. По-перше, від Росії, там практично весь бюджет формується, весь силовий блок формується Росією. Тобто, суб'єктності Білорусі, як держави, сьогодні не існує і так далі. Але Келлог вважає, що він хоче отримати ще одну комунікаційну можливість, через Лукашенка щось там казати", - додав він.

Спецпредставники Трампа в Україні / Інфографіка: Главред

Подоляк наголосив, що сьогодні єдина держава, яка може реально вплинути на Росію - це Китай.

"Але Китай, по-перше, має свій конфлікт зі США. І Китай точно не буде зацікавлений, щоб допомогти Сполученим Штатам отримати дивіденди з точки зору миротворчої місії. Китай може сам відіграти цю місію, але знову ж таки, коли?" - підкреслив радник.

В ОП пояснили ціль візиту Келлога / фото: тг-канал Главред

Раніше Reuters повідомляло, що візит Келлога до Мінська може відбутись найближчим часом. Якщо поїздка буде реалізована, він стане найвищим представником США, який за останні роки відвідав Білорусь. За даними журналістів, метою зустрічі з Лукашенком є спроба зрушити з мертвої точки перемовини між РФ та Україною.

Переговори про припинення війни - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що США згорнули важливу групу, яка мала прискорювати мирні переговори. Так, жорсткий тиск на Росію виявився нецікавим для очільника США.

Водночас, як зазначили в ОП, Україна готова до припинення вогню і переговорів із Росією. Однак Михайло Подоляк вказав на один нюанс.

Раніше президент Зеленський зазначив, що, попри те, що Володимир Путін "відчуває, що його економіка зараз страждає", він все ще не прагне переговорів і намагається виграти час, сподіваючись уникнути нових санкцій.

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