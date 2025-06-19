Серйозна пожежа у районі аеродрому: дрони масово налетіли на Волгоград у Росії

Під час атаки в аеропортах Волгограда та Калуги запроваджували план "Килим".

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​ Що відомо про масову атаку дронів у Росії / Коллаж: Главред, фото: Википедия, открытые источники

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БПлА атакували Волгоград у ніч проти 19 червня, спричинивши пожежу в районі аеродрому

Місцева влада Волгоградської області заявила про відбиття масованої атаки БпЛА

У ніч на 19 червня над Волгоградом пролунала атака безпілотників. На ранок мешканці міста зафільмували пожежу поблизу аеродрому - на кадрах видно густий дим. Цю інформацію поширили російські телеграм-канали.

Під час інциденту в аеропортах Волгограда й Калуги ввели спецрежим під назвою "Килим", який передбачає обмеження польотів і підвищену бойову готовність.

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Вибухи прозвучали під Волгоградом / фото: тг-канал Главред

На момент ранкових повідомлень точно не відомо, куди саме вдарили дрони у Волгограді, але факт займання зафіксовано неподалік від місцевого аеродрому.

Голова Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що в різних районах - зокрема Калачівському, Городищенському та на півдні обласного центру - працювала протиповітряна оборона. Він стверджує, що всі апарати було знищено.

Міноборони РФ також прозвітувало про нібито знищення 81 безпілотника, які атакували території в 11 різних регіонах країни.

Атаки на росіян - що відомо

Як розповідав Главред, нещодавно СБУ провела аналог "Павутини" в Криму. На морському дроні Sea Baby тестували нові технології, що лягли в її основу.

Водночас Генштаб розповів, що ЗСУ уразили об'єкт виробництва БпЛА в Росії. Засоби ураження досягли цілі в Республіці Татарстан.

Своєю чергою генерал армії України Микола Маломуж запевнив, що Україна вже виробляє балістичні ракети дальністю понад 500 км. Раніше відсутність замовлень гальмувала розвиток, однак під час війни виробництво активізувалося.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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