"Алан це не розуміє": Макс Барських зізнався, через що свариться з Бадоєвим

Барських розповів, що з продюсером йому буває непросто.

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Макс Барських зараз - співак розповів про сварки з Аланом Бадоєвим / колаж: Главред, фото: instagram.com/max_barskih, instagram.com/alanbadoev

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Макс Барських зізнався, що може посваритися з Аланом Бадоєвим

Співак розповів, через що у них виникають конфлікти найчастіше

Український режисер, кліпмейкер і продюсер Алан Бадоєв співпрацює з Максом Барських з 2009 року - їхній творчий тандем зробив зі співака зірку. Проте такі тривалі ділові відносини не завжди проходили гладко.

Про це в недавньому інтерв'ю М1 розповів сам Барських. Співак зізнався, що креативне мислення Бадоєва часом виходить далеко за рамки його зони комфорту, через що між Аланом і Максом можуть виникати серйозні конфлікти. Найяскравіше вони помітні під час роботи над новими кліпами. Наприклад, "Берега" вони знімали з великим скандалом.

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"Коли я розумів, що в якихось експериментальних образах я не відчуваю, що це близько до мене, тому можуть виникати якісь суперечки. Іноді Алан це розуміє, іноді - не розуміє. Йому хочеться гарну фешн-картинку, а я розумію, що у мене навіть рухи тіла і поведінка стають іншими. Якщо говорити чесно, ми дуже сильно з ним сварилися, коли знімали "Береги". Мені було дуже сильно дискомфортно, я виходив зі своєї зони комфорту. Не буду в подробицях, але у нас бували такі конфлікти, що ми ледь не зупиняли знімання кліпу. Якщо ми не посваримося під час знімального процесу, кліп не вдається", - поділився Макс Барських.

Макс Барських зараз - співак розповів про сварки з Аланом Бадоєвим / Скриншот YouTube

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Хто такий Алан Бадоєв? Алан Бадоєв - український режисер, кліпмейкер і продюсер. Зняв понад 250 кліпів для українських та зарубіжних зірок. Був ведучим пілотного сезону популярного тревел-шоу "Орел і решка". Під час повномасштабної війни в Україні чітко позначив свою проукраїнську позицію. Зняв документальний фільм-хроніку "Довга доба", присвячений виживанню українців під час війни та їх опору окупантам.

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