Дружина путініста Баскова обмежила спілкування сина з російським співаком.

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Дружина Баскова давно обмежила спілкування путініста із сином / Колаж Главред, фото ТВ Центр

Коротко:

Який вигляд має син Миколи Баскова

Що він робить по життю

Син путініста і один із головних клоунів російської естради, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну Миколи Баскова Броніслав Шпігель, потворно поводиться.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ. Молодий хлопець, з яким путініст не підтримує зв'язок, став схожий на свого батька і громадськість реально цікавить, який він насправді має вигляд.

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Який вигляд має син Баскова / Фото Super.ru

Також повідомляється, що син путініста почав пропускати заняття в НДУ ВШЕ, де вивчає ассіріологію (історія та культура Стародавньої Месопотамії).

Який вигляд має син Баскова / Фото Super.ru

"Син Миколи Баскова прогулює пари в університеті", - написало видання у себе в telegram-каналі. Вони зазначають, що 19-річний студент розчарувався в обраній спеціальності та розглядає переведення на історичний факультет МДУ. Його успішність залишає бажати кращого - у рейтингу групи він посідає 14 місце з 16 із середнім балом 4,6.

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Раніше Басков несподівано зізнався у своїй чоловічій неспроможності. Басков нещодавно зізнався, що в інтимному плані "не потягне" 20-річних дівчаток. Тим часом, він додав, що йому підійдуть 28-річні.

Крім того Микола Басков, який нещодавно разом з іншим співаком-путіністом Григорієм Лепсом пообіцяв платити по 1 млн рублів кожному окупанту, хто підіб'є танк Leopard, видав в ефір нову пропагандистську маячню.

Хто такий Микола Басков Микола Басков - російський естрадний і оперний співак, народний артист Росії, народний артист України (2004; позбавлений звання 2022 року, через підтримку повномасштабної російської війни проти України), пише Вікіпедія. Співак з перших днів війни підтримав терориста Путіна в його прагненні знищити Україну.

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