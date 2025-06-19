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Набіги на гардероб: Сара Джессіка Паркер розповіла, як поводяться її дочки

Олена Кюпелі
19 червня 2025, 09:01
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Сара Джессіка Паркер розповіла про власний гардероб.
Сара Джессіка Паркер поділилася шматочком приватного життя
Сара Джессіка Паркер поділилася шматочком приватного життя / Колаж Главред, фото Instagram/sarahjessicaparker

Коротко:

  • Що роблять доньки з гардеробом зірки
  • Що вона сказала з цього приводу

Багато хто б з радістю вхопився за можливість здійснити набіг на шафу Сари Джессіки Паркер, але не її дочки.

Хоча у зірки один з найкращих гардеробів у Голлівуді, в інтерв'ю журналу W Magazine вона розповіла, що її 15-річні близнюки Табіта та Меріон не особливо цікавляться її дизайнерськими речами, пише Page Six.

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"У червні їм виповниться 16, і вони люблять одяг, але він не відіграє великої ролі в їхньому житті", - пояснила вона.

Сара Джессіка Паркер розповіла про свій гардероб
Сара Джессіка Паркер розповіла про свій гардероб / Фото Instagram/sarahjessicaparker

"У них, безумовно, є ідеї про те, як вони хочуть почуватися і виглядати, коли виходять за двері, але їх, схоже, це не особливо приваблює", - сказала вона.

Тим часом, улюблена колекція взуття Паркер, на жаль, більше не підходить для двох підлітків.

Сара Джессіка Паркер розповіла про свій гардероб
Сара Джессіка Паркер розповіла про свій гардероб / Фото Instagram/sarahjessicaparker

"Сумна правда в тому, що вони більше їм не підходять", - сказала актриса в інтерв'ю. "У них неправильний розмір ноги, і він не повернеться до норми".

Паркер, яка стала справжньою іконою моди відтоді, як наприкінці 90-х років почала грати роль Керрі Бредшоу, що тривала десятиліттями, зізнається, що не має жодного жалю щодо стилю.

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Раніше Главред поділився сумною звісткою, що померла акторка з серіалу "Секс і місто". Вона удостоєна премії "Тоні", відома тим, що грала грізних жінок на сцені.

Також відомо, що в родині "Шарлотти" із "Сексу і міста" сталося нещастя. Близький чоловік акторки пішов із життя через ускладнення у зв'язку з багаторічною боротьбою з хворобою Паркінсона.

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Секс і місто - американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року. Всього було знято 94 епізоди у складі шести телевізійних сезонів. Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку і розповідає про життя чотирьох подруг у віці "за 30". Серіал заснований на однойменній книзі журналістки і письменниці Кендес Бушнелл. Основний склад протягом усього серіалу залишався незмінним - Сара Джессіка Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс і Синтія Ніксон, повідомляє Вікіпедія.

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