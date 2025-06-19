Набіги на гардероб: Сара Джессіка Паркер розповіла, як поводяться її дочки

Коротко:
- Що роблять доньки з гардеробом зірки
- Що вона сказала з цього приводу
Багато хто б з радістю вхопився за можливість здійснити набіг на шафу Сари Джессіки Паркер, але не її дочки.
Хоча у зірки один з найкращих гардеробів у Голлівуді, в інтерв'ю журналу W Magazine вона розповіла, що її 15-річні близнюки Табіта та Меріон не особливо цікавляться її дизайнерськими речами, пише Page Six.
"У червні їм виповниться 16, і вони люблять одяг, але він не відіграє великої ролі в їхньому житті", - пояснила вона.
"У них, безумовно, є ідеї про те, як вони хочуть почуватися і виглядати, коли виходять за двері, але їх, схоже, це не особливо приваблює", - сказала вона.
Тим часом, улюблена колекція взуття Паркер, на жаль, більше не підходить для двох підлітків.
"Сумна правда в тому, що вони більше їм не підходять", - сказала актриса в інтерв'ю. "У них неправильний розмір ноги, і він не повернеться до норми".
Паркер, яка стала справжньою іконою моди відтоді, як наприкінці 90-х років почала грати роль Керрі Бредшоу, що тривала десятиліттями, зізнається, що не має жодного жалю щодо стилю.
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Раніше Главред поділився сумною звісткою, що померла акторка з серіалу "Секс і місто". Вона удостоєна премії "Тоні", відома тим, що грала грізних жінок на сцені.
Також відомо, що в родині "Шарлотти" із "Сексу і міста" сталося нещастя. Близький чоловік акторки пішов із життя через ускладнення у зв'язку з багаторічною боротьбою з хворобою Паркінсона.
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Що таке "Секс у великому місті"?
Секс і місто - американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року. Всього було знято 94 епізоди у складі шести телевізійних сезонів. Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку і розповідає про життя чотирьох подруг у віці "за 30". Серіал заснований на однойменній книзі журналістки і письменниці Кендес Бушнелл. Основний склад протягом усього серіалу залишався незмінним - Сара Джессіка Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс і Синтія Ніксон, повідомляє Вікіпедія.
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