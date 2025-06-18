Україна вже виробляє балістичні ракети дальністю понад 500 км - ексглава СЗР

Раніше відсутність замовлень гальмувала розвиток, однак під час війни виробництво активізувалося, зазначив генерал Маломуж.

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В Україні вже існує виробництво балістичних ракет з дальністю понад 500 км / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, ua.depositphotos.com

Ключові тези Маломужа:

В Україні є виробництво балістичних ракет дальністю понад 500 км

Розробкою займаються КБ "Луч" і "Південне" відео дня

Підприємства здатні створювати ракети з дальністю до 15 000 км

В Україні вже існує виробництво балістичних ракет дальністю понад 500 кілометрів. Українські ракети повинні мати змогу вражати аеродроми стратегічної авіації РФ, тактичні об'єкти та пускові установки БпЛА. Про це заявив колишній очільник Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж в ефірі Київ24.

За словами генерала, Україна має можливості для створення високоточних ракет завдяки діяльності конструкторських бюро "Луч" та "Південне". Ці підприємства здатні розробляти та виробляти ракети з дальністю польоту від 500 кілометрів і до 15 тисяч кілометрів.

"КБ "Південне", памʼятаю, ще давно випускало балістичні ракети, які використовувалися і в цивільних цілях – хоча можуть використовуватися і в воєнних – разом із американцями та Єврокосмосом. Це наземний старт, це "Зеніт", це морський старт, які запускали і в космос. Вони можуть летіти по траєкторії до 15 тисяч кілометрів аж до Петропавловська-Камчатського (місто в РФ, - Главред)", - розповів Маломуж.

Генерал підкреслив, що наразі ключове завдання полягає у практичній реалізації цих проєктів. Проте Маломуж зауважив, що, попри наявний потенціал, українські конструктори раніше скаржилися на відсутність замовлень.

"Довго йшли випробування, довго йшло погодження про те, які типи ракет будуть. Вже Зеленський казав, що перші 100 (ракет - Главред) є рік тому. І зрозуміло, якщо вже перші сто є, то є виробництво", - сказав він.

Під час війни в Україні вже розгорнуто виробництво високоточних ракет середньої дальності, про що неодноразово заявляв президент України Володимир Зеленський. За словами Маломужа, українські ракети повинні мати змогу "накривати" всі аеродроми противника, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95, тактичні аеродроми з високоточними авіабомбами (КАБ), а також установки для запуску безпілотних літальних апаратів-камікадзе типу "Шахед".

Що відомо про українські далекобійні ракети / Інфографіка: Главред

Українська балістика - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, розробка першої української балістичної ракети стартувала у травні 2022 року, а її перше бойове застосування відбулося вже у середині травня 2025 року.

За словами директора Центру досліджень армії Валентина Бадрака, ракета успішно подолала майже 300 км та знищила російський командний пункт, продемонструвавши ефективність українських оборонних технологій.

Військовий аналітик Валерій Рябих додав, що знищення трьох одиниць російського комплексу "Іскандер" є свідченням появи в Збройних силах України нових потужних засобів ураження. За його словами, українська балістика вже проходить бойове випробування і, ймовірно, перебуває на початковому етапі серійного виробництва.

Крім цього, Україна успішно випробувала власну балістичну ракету "Сапсан". Ракета розвиває швидкість до 5,2 махів і має бойову частину масою 480 кг. Як повідомив військовий експерт Валентин Бадрак, "Сапсан" готується до серійного виробництва, перешкод для цього немає.

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Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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