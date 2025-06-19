У США готуються: Вашингтон може атакувати Іран найближчими днями - Bloomberg

За даними журналістів, Дональд Трамп схвалив військовий план удару по Ірану, але утримується від остаточного наказу.

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Трамп схвалив план атаки на Іран / Колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/DonaldTrump

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США готуються до атаки на Іран

Трамп схвалив військовий план, але ще не дав наказ

Високопоставлені представники США готуються до можливого завдання удару по Ірану найближчими днями, що є ознакою того, що Вашингтон готує інфраструктуру для прямого вступу в конфлікт із Тегераном.

Як пише Bloomberg, ситуація все ще розвивається і може змінитися.

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Один зі співрозмовників видання розповів, що керівники кількох федеральних агентств також почали готуватися до атаки.

При цьому представник Білого дому заявив, що всі варіанти залишаються на розгляді.

"Президент Дональд Трамп протягом кількох днів публічно розмірковував про заклик до завдання такого удару по Ірану, який уже майже тиждень веде війну з Ізраїлем. У середу Трамп повідомив журналістам у Білому домі, що у нього є "ідеї щодо того, що робити", і що він вважає за краще ухвалити "остаточне рішення за секунду до того, як воно настане", оскільки ситуація на Близькому Сході нестабільна", - зазначає Bloomberg.

Видання також пише, що очікування кількох днів перед ударом, дає іранським лідерам можливість показати президенту США Дональду Трампу, що вони готові відмовитися від деяких можливостей зі збагачення урану, щоб стримати атаку Америки.

За даними The Wall Street Journal, Трамп схвалив військовий план удару по Ірану, але утримується від остаточного наказу. Глава Білого дому спостерігає за тим, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

"Я можу це зробити, а можу й не зробити. Наступний тиждень буде дуже важливим, можливо, менше тижня", - заявив Трамп, відповідаючи на запитання, чи вирішив він завдати удару по ядерних об'єктах Ірану.

Тим часом, США значно збільшили свою військову присутність на Близькому Сході. Третій есмінець ВМС США увійшов у східну частину Середземного моря, а друга американська авіаносна ударна група прямує до Аравійського моря. Хоча Пентагон заявив, що ці дії мають суто оборонний характер, проте вони покращують позицію США на випадок, якщо Трамп вирішить приєднатися до ізраїльських атак на Іран.

Журналісти вважають, що такі дії також можуть бути тактикою тиску, щоб змусити Іран капітулювати або піти на поступки.

Війна Ізраїлю та Ірану - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Операція отримала назву "Левовий народ".

14 червня Ізраїль завдав серію ударів по об'єктах у Тегерані, пов'язаних з іранською ядерною програмою, зокрема по штаб-квартирі ядерного проєкту SPAND, Міністерству оборони і паливним резервуарам. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на нафтобазі Шахран.

Під час ракетної атаки Ірану по Ізраїлю 14 червня загинули п'ятеро громадян України, серед них - троє дітей. Ракета влучила в житловий будинок у місті Бат-Ям, повідомило МЗС України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран обов'язково укладуть мирну угоду - як це вже сталося з іншими країнами за його президентства. Він згадав про свої досягнення у врегулюванні конфліктів між Індією та Пакистаном, Сербією та Косово, Єгиптом і Ефіопією.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що Іран двічі намагався вбити президента США Дональда Трампа.

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