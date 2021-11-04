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Під Вінницею авто на швидкості знесло 13-річного велосипедиста: дитина загинула на місці

4 листопада 2021, 09:37

Поблизу села Агрономічне підліток катався на велосипеді. Ділянка, на якій він перетинав трасу, була погано освітлена. Водій іномарки не помітив хлопчика.

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Під Вінницею загинув неповнолітній велосипедист / ua.depositphotos.com

У середу, 3 листопада, під Вінницею автомобіль Ford Fusion збив 13-річного велосипедиста. Хлопчик помер на місці аварії.

Як повідомляється на сайті поліції Вінницької області, ДТП сталася близько 17:30 поблизу села Агрономічне. За кермом іномарки перебував 60-річний житель міста Рівне.

За попередньою інформацією слідства, хлопчик перетинав проїжджу частину дороги на велосипеді. Ділянка, на якій він перетинав трасу, погано освітлена, тому, очевидно, водій просто не помітив дитину, кажуть у поліції.

60-річний водій був тверезий, тепер слідчі з'ясовують, з якою швидкістю він рухався.

Водія поки що не затримували. Порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено до восьми років позбавлення волі. З'ясовуються всі обставини ДТП.

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Як повідомляв Главред, 24 жовтня в Одесі сталася смертельна ДТП. 37-річний житель Одеського району на Dodge Charger збив дитину в селі Струмок. В результаті 10-річний хлопчик помер.

28 серпня у селі Підберезці поблизу Львова аварія за участю вантажівки ДАФ і трьох легковиків стала смертельною для школярки.

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