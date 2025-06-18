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Водії в Україні можуть отримати штраф за відчинені вікна авто - деталі

Анна Косик
18 червня 2025, 13:49
271
Поліцейські пояснили, чому відчинені вікна автомобіля можуть стати причиною для штрафу.
Деньги, автомобиль
Чому за відчинене вікно водіїв можуть оштрафувати / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Читайте в матеріалі:

  • Чому водіїв можуть оштрафувати за відчинене вікно
  • Який розмір штрафу за відчинені вікна в автомобілі

З приходом літа все більше водіїв залишають вікна автомобіля відчиненими і навіть не здогадуються, що за це поліція може виписати штраф. Такий інцидент нещодавно трапився у Дніпропетровській області.

За даними Телеканалу D1, у Кривому Розі чоловік отримав штраф за те, що його авто стояло з відчиненими вікнами у той час, як він поруч клеїв рекламу на біг-борд.

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Патрульні під'їхали до водія та повідомили його про порушення, після чого виписали чоловікові штраф у розмірі 340 гривень. У квитанції вказано, що водій порушив вимоги пункту 15.12 ПДР України.

"Водій не повинен залишати транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не допустити його самовільного руху, проникнення до нього і (або) незаконного заволодіння ним", - передбачає цей пункт ПДР.

Де водіям України паркуватися суворо заборонено
Де водіям України паркуватися суворо заборонено / Інфографіка: Главред

Штрафи для водіїв в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що після скасування обов’язкового техогляду для більшості легкових автомобілів в Україні поліція посилила контроль за технічним станом транспортних засобів безпосередньо на дорогах. Однією з несподіваних причин для штрафу стало зношене або прострочене запасне колесо.

Раніше у ЗМІ повідомили, нібито з 1 липня 2025 року в Україні набирають чинності оновлені правила відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Однак у патрульній поліції спростували це.

Напередодні стало відомо, що в Україні водіям тепер заборонено займатись ремонтом, миттям чи технічним обслуговуванням своїх автомобілів у громадських місцях. За це передбачені немалі штрафи.

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Що таке правила дорожнього руху (ПДР)?

Правила дорожнього руху (скорочено: ПДР) — перелік правил, що регулюють обов'язки водіїв транспортних засобів та пішоходів, а також технічні вимоги, визначені до транспортних засобів для забезпечення безпеки дорожнього руху, пише Вікіпедія.

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