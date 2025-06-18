Закоренілого путініста Григорія Лепса оголошено в розшук СБУ - деталі

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Російського співака-путініста Григорія Лепса, який з 2014 року підтримує російську агресію, регулярно відвідує окуповані території та використовує свою творчість у пропагандистських цілях, оголошено в розшук Службою безпеки України. Інформація про це з'явилася на офіційному порталі Міністерства внутрішніх справ України.
Згідно з даними, опублікованими на сайті, датою зникнення путініста значиться 4 березня 2025 року - за день до цього, третього березня, СБУ заочно оголосила Лепсу про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Наразі пропагандист перебуває в категорії "осіб, які переховуються від органів досудового розслідування". Йому інкримінують частину 3 статті 110-2 ККУ - фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Як запобіжний захід Григорію Лепсу обрано тримання під вартою.
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Хто такий Григорій Лепс
Григорій Лепс - радянський і російський естрадний співак (артист-вокаліст), музикант, композитор, музичний продюсер; народний артист Російської Федерації (2022), заслужений артист Республіки Інгушетія (2004), народний артист Карачаєво-Черкеської Республіки (2015).
16 грудня 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну внесений до списку санкцій Євросоюзу за публічну підтримку війни. 21 грудня 2022 року до санкцій приєдналася Швейцарія. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України.
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