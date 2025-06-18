'Таких ще не було': в Раді заявили про підготовку до виборів, чим вони особливі

В Україні вже розробляють механізм, який дозволить організувати вибори після завершення бойових дій, зазначив Стефанчук.

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В Раді заявили про підготовку до виборів, чим вони особливі / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Стефанчук:

Проведення виборів на період воєнного стану неможливе

В Україні пропрацьовують механізм проведення виборів після закінчення війни

Це будуть унікальні вибори, яких в Україні ще не було

Поки в Україні діє воєнний стан, проведення виборів неможливе. Водночас, Україна вже готується до них. Так, за словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, народні депутати вже неофіційно працюють над перехідним законопроєктом, який регламентуватиме проведення перших виборів після завершення бойових дій. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Стефанчук пояснив, що ці вибори будуть особливими й потребуватимуть ухвалення окремого закону.

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"Нам дуже важливо, щоб в Україні відбулися вибори, але не такі "вибори", як вони відбуваються в Російській Федерації", - сказав Стефанчук.

Глава ВРУ наголосив, що основна мета полягає в тому, щоб результат виборів був визнаний демократичним на міжнародному рівні. Він також підкреслив, що на відміну від Росії, яка давно знецінила суть виборів, для України це — основа демократії й суспільної довіри.

"Це будуть унікальні вибори, яких в Україні ще не було. І вони не підпадають під жодні вибори, які визначені в Конституції. Тому що це не строкові і звичайно не дострокові вибори", - наголосив спікер парламенту.

За словами Руслана Стефанчука, робота над новими виборчими правилами вже триває в комітетах парламенту, Центральній виборчій комісії та на погоджувальній раді, однак без зайвого розголосу, аби не створювати враження передчасного початку виборчої кампанії.

Серед основних викликів — організація голосування для військовослужбовців на передовій, українців за кордоном та жителів тимчасово окупованих територій (якщо такі залишаться). Окрім того, важливим залишається питання фінансування та забезпечення присутності міжнародних спостерігачів.

"Ми не хочемо виносити це на політичний рівень. Тому що одразу почнеться: "завтра вибори!" - сказав Стефанчук.

Стефанчук зазначив, що після завершення воєнного стану планується ухвалення одноразового спеціального закону, який дасть змогу провести вибори та повернутися до звичного конституційного порядку.

Водночас, за його словами, наразі тривають обговорення щодо того, які вибори мають пройти першими — президентські чи парламентські, і чи можливе їхнє одночасне проведення. Однак, найімовірніше, Конституція України не дозволить об’єднати ці дві виборчі кампанії.

Вибори в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, РФ продовжує намагатися зірвати спроби досягнення миру в Україні. Про це свідчить заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який заявив, що перед укладанням мирної угоди Україна нібито повинна провести вибори. За інформацією російських ЗМІ, Лавров назвав це "оптимальним варіантом", що дозволив би Кремлю оцінити легітимність української влади.

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко прокоментував ймовірність проведення виборів в Україні влітку або восени 2025 року. За його словами, парламентські фракції залишаються відданими меморандуму, який передбачає проведення виборів не раніше ніж через шість місяців після скасування воєнного стану.

Політичний і економічний експерт Тарас Загородній зазначив, що питання виборів в Україні обговорюється вже протягом трьох років, але їхня організація залишається неможливою через повномасштабну війну. Навіть якщо бойові дії завершаться у 2025 році, на його думку, не варто очікувати на негайне проведення виборчого процесу.

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Хто такий Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

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