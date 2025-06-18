Путін мріє атакувати щодня: Жданов попередив українців про масовані удари

Жданов прогнозує, що масштабні удари по Україні будуть рідкісними через обмежені ресурси РФ.

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Путін хоче тероризувати Україну щодня, але йому бракує ресурсів / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот, ua.depositphotos.com

Ключові тези Жданова:

Путін мріє щоденно бити по Україні, як Ізраїль — по Ірану

РФ не має ресурсів для щоденних атак по Україні

Масовані атаки можливі раз на місяць

Лідер РФ Володимир Путін мріє проводити щоденні атаки по найважливіших об’єктах України, подібно до того, як Ізраїль регулярно завдає ударів по Ірану. Однак реальні можливості Росії обмежені. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Путін дуже хотів би влаштувати нам те саме, що Ізраїль зараз влаштовує Ірану, тобто щоденні удари по всіх найважливіших об'єктах. Але, на щастя для нас, Росія буде змушена діяти в міру своїх сил і можливостей: вона може, накопичивши ракети і підготувавши авіацію, лише раз на місяць влаштувати нам настільки масштабний і кривавий терор (як 17 червня - Главред). Але частіше РФ не в силах це робити", - зазначив він. відео дня

Жданов навів дані розвідки, згідно з якими Росія виробляє близько 2,5 тисяч бойових дронів типу "Герань-2" на місяць, а також 2,7 тисячі дронів "Гербер" та їхніх підробок, тобто разом приблизно 5,2 тисячі дронів на місяць. Це означає, що в середньому Росія може використовувати близько 170 дронів на день.

Тому, за словами експерта, під час кожного масованого ракетно-дронового нальоту слід звертати увагу на кількість застосованих безпілотників. Якщо їх менше 170, це означає, що решта дронів накопичуються на складах.

"От і цього разу Росія економила тиждень, запускаючи в день то 49, то 55, то 120 дронів. А 17-го числа все накопичене вона додала до 170-ти і зашарашила по нас за одну атаку понад 420 дронів", - розповів Жданов.

Звідки і чим Росія б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Він прогнозує, що Росія й надалі діятиме за такою ж логікою — масштабні удари будуть рідкісними через ресурсні обмеження. Масштабні атаки можуть повторюватися лише у разі наявності великого запасу ракет і дронів на складах.

"Вона хотіла б завдавати і більше ударів, але в неї не виходить. Навряд чи РФ завтра ж влаштує подібну масштабну атаку. Це може бути лише в разі, якщо у неї є запас ракет і шахедів на складах, але, за моїми оцінками, це дуже малоймовірно", - підсумував полковник запасу ЗСУ.

Повітряна атака РФ 17 червня - що відомо

Нагадаэмо, у ніч на 17 червня російська армія здійснила одну з наймасштабніших атак на Київ за весь час повномасштабного вторгнення. Ворог застосував 175 дронів-камікадзе, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

Як повідомляв Главред, найбільших руйнувань зазнали Солом’янський та Дарницький райони столиці — саме там вогонь агресора завдав найбільшої шкоди житлу й майну мирних мешканців.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія також застосувала ракету з касетною бойовою частиною, уламки якої були знайдені в районі Нивок. Цей тип боєприпасів призначений для масового ураження людей та є особливо небезпечним у густонаселених районах.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що один із найстрашніших ударів припав на дев’ятиповерховий житловий будинок у Солом’янському районі. Попередньо, саме балістична ракета влучила у будівлю — її сила була настільки потужною, що снаряд пробив усі дев’ять поверхів, фактично "склавши" будинок до рівня півтора-двох поверхів.

Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще понад 140 отримали поранення.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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