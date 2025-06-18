'Є центральна тема, інших обговорень не буде': чого чекати Україні від саміту НАТО

Саміт НАТО в Гаазі буде підлаштований під Трампа, проте для України він може стати майданчиком для підтвердження незворотності шляху до Альянсу.

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Чого чекати Україні від саміту НАТО / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Чернєв:

Саміт НАТО підлаштований під Трампа

Ключовою темою саміту стануть витрати на оборону

Українська делегація сподівається на перезавантаження позиції щодо незворотності шляху України до НАТО

Під час саміту НАТО в Гаазі очікується повторне підтвердження незмінності курсу України на вступ до Альянсу. Українська делегація також сподівається почути про конкретні дії з боку країн-членів щодо підтримки України. Про це в ефірі телемарафону повідомив народний депутат, голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Фокус уваги його (президента США Дональда Трампа - ред.) зміщений на Іран, але, коли ми говоримо про саміт НАТО, то він фактично був підлаштований під Трампа", - розповів Чернєв. відео дня

За його словами, ключовою темою саміту стануть оборонні бюджети країн-членів, саме це питання перебуває у фокусі обговорень через інтерес до нього з боку Дональда Трампа.

"Більше нічого там обговорюватися не буде", - наголосив Чернєв.

Чернєв наголосив, що українська сторона, своєю чергою, акцентуватиме увагу на питанні підтримки України. Максимальне очікування для України, на думку Чернєва, це підтвердження позиції про незворотність шляху до НАТО, а також ухвалення реальних кроків допомоги, навіть якщо не від США, то від інших союзників.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Саміт НАТО в Гаазі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у робочій вечері лідерів країн-членів НАТО, яка запланована на 24 червня в Гаазі. Як повідомляють джерела Радіо Свобода, участь у заході також очікується з боку президента США Дональда Трампа.

У фінальному комюніке саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня, планується чітко закріпити позицію щодо подальшої військової підтримки України, заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Водночас, за інформацією Der Spiegel, участь Дональда Трампа у саміті під питанням, адже він може відмовитися від приїзду, якщо держави-члени НАТО не погодяться на збільшення своїх витрат на оборону.

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Хто такий Єгор Чернєв? Єгор Чернєв - народний депутат України IX скликання родом з Бердянська Запорізької області, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова Постійної Делегації у Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України. У березні 2020 Єгор виступив проти створення Консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО. Чернєв вимагав вивести колишнього прем'єр-міністра Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. 30 вересня 2020 президент Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна. З початком російсько-української війни 2014 року добровольцем пішов до Національної гвардії України.

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