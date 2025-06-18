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"США завершили розворот у бік Росії": стало відомо, на що Трамп обміняв Україну

Юрій Берендій
18 червня 2025, 19:23
1371
Трамп завершив свій розворот в бік Росії та погодився фактично обміняти Україну та війну Ізраїлю проти Ірану, зазначив Жданов.
'США завершили розворот у бік Росії': стало відомо, на що Трамп обміняв Україну
Трамп завершив розворот у бік Росії - на що він обміняв Україну / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео, УНІАН

Про що сказав Жданов:

  • Трамп знав про масований удар РФ по Україні, але вдав, що вперше про це чує
  • Другий етап війни проти Ірану передбачає втручання США та застосування протибункерних бомб
  • Фактично відбувся обмін Ірану на Україну

Дональд Трамп демонстративно відвернувся від війни в Україні, натомість зробив ставку на підтримку Ізраїлю у конфлікті з Іраном, фактично залишивши Путіну вільний простір для дій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За словами Жданова, одразу після прибуття до Вашингтона Трамп мав отримати інформацію про масований ракетний удар Росії по Україні та його наслідки для Києва. З ним був держсекретар Рубіо, а Держдеп повинен був оперативно надати всі необхідні дані, тож Трамп, найімовірніше, вже мав бути обізнаний принаймні про сам факт атаки.

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Втім, він поводився так, ніби нічого не знає. Водночас на зауваження Макрона щодо його дострокового від'їзду з саміту G7 Трамп відреагував миттєво, фактично натякнувши, що США готуються до участі у війні проти Ірану.

"Згадайте, як минулого літа США раптом почали відновлювати стару занедбану авіабазу в Індійському океані, розташовану на маленькому острівці. Взимку на цей острівець раптово прилетіли 10 стратегічних бомбардувальників. Тоді я говорив, що це досить великий ризик – зібрати таку кількість "стратегів" на такій маленькій базі і піддати їх небезпеці. Тепер все стало на свої місця", - сказав експерт.

Жданов зазначив, що ізраїльська авіація фактично забезпечила контроль над повітряним простором Ірану, про це свідчить застосування прямопадаючих бомб по цілях у Тегерані замість ракет. За офіційною інформацією штабу ЦАХАЛ, 16 червня завершився перший етап операції, який передбачав знищення іранського військового, політичного та економічного керівництва, а також ураження відкритих об'єктів, які були вразливими для ізраїльських ударів.

Проте самостійно Ізраїль не зможе реалізувати другий етап — для цього потрібні протибункерні бомби, які є лише у Сполучених Штатів. Ці боєприпаси призначені для скидання з бомбардувальників на підземні цілі.

"Ось, ймовірно, чому Трамп поїхав із саміту: США готуються вступити у війну проти Ірану на боці Ізраїлю. Тож наша війна Трампа більше не цікавить. Фактично відбувся обмін Ірану на Україну. При цьому Трамп каже, що санкції проти Росії він вводити не буде, "Путін – класний хлопець", і він ображений. В принципі, Трамп дає Путіну карт-бланш робити все, що він хоче. США воюють з Ізраїлем в обіймах проти Ірану, а Росія може розбиратися з Україною", - сказав він.

Також Жданов звернув увагу, що Трамп не просто не підтримав ідею санкцій проти РФ, а й іронізував з цього приводу, запропонувавши, щоб це робила Європа, якщо вона вважає це за потрібне.

"Одним словом, як я розумію, Трамп завершив розворот у бік Російської Федерації", - резюмував він.

санкции
Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Політика США щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Вашингтон розглядає можливість відрядження спеціального представника США з питань України Кіта Келлога до Білорусі. Такий дипломатичний крок може бути частиною стратегії посилення впливу на президента Росії Володимира Путіна через альтернативні канали.

У ніч з 16 на 17 червня Росія здійснила масштабну атаку на Київ, у результаті якої загинуло понад 20 людей. Попри масштаб трагедії, офіційна реакція посольства США в Україні з’явилася лише наступного дня.

Цей обстріл відбувся невдовзі після того, як США передали на Близький Схід партію з 10 тисяч боєприпасів для протидії дронам, які раніше планувалося передати Україні. Про це повідомило джерело в Службі безпеки України в коментарі виданню The Washington Post.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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