Путін назвав терміни нового раунду переговорів і сказав, з ким готовий підписати мир

Після 22 червня російська делегація нібито готова до нової зустрічі з українською стороною.

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Путін заявив про готовність до нового раунду переговорів з Україною / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

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Коли може відбутися новий раунд мирних переговорів

Чи готовий Путін провести зустріч із Зеленським

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін заявив, що РФ прагне до завершення війни проти України "якомога швидше". За його словами, він готовий до переговорів із Володимиром Зеленським, однак відмовляється визнавати чинного президента України легітимним для підписання будь-яких угод.

Під час прес-конференції з журналістами іноземних інформагентств Путін сказав, що після 22 червня російська делегація готова до нової зустрічі з українською стороною, передає російське державне пропагандистське агентство ТАСС.

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Господар Кремля заявив, що він нібито підтримує "якомога швидше" завершення "конфлікту в Україні мирним шляхом". Путін "порадив" Україні не зволікати з переговорами, інакше, за його словами, "ситуація для Києва може ще погіршитися".

Путін також заявив, що він особисто "готовий зустрічатися з усіма", зокрема і з президентом України Володимиром Зеленським. Однак, на його думку, чинний глава України не має законних повноважень для підписання будь-яких міжнародних документів.

"Нам однаково, хто веде переговори, я навіть готовий зустрічатися. Але коли буде завершальний етап... підпис має стояти легітимної влади", - заявив російський диктатор.

Пояснюючи свою позицію, Путін укотре послався на начебто положення Конституції України, де нібито написано, що повноваження президента Зеленського вже закінчились.

Зустріч Путіна і Зеленського - останні новини

Глава Кремля Володимир Путін уникає прямих переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським, і на це є кілька причин. Як пише The Telegraph, особисті переговори Путіна і Зеленського створять враження рівності між двома лідерами, що суперечить наративам кремлівської пропаганди.

Як писав Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів із Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня у Стамбулі.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що робить усе, щоб у Туреччині відбулася зустріч із російським диктатором.

Однак сам Путін до Туреччини не приїхав і відправив замість себе групу чиновників нижчої ланки.

Зеленський також заявляв, що має право запропонувати переговори з російським диктатором і Путіним попри рішення РНБО.

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