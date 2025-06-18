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ГУР провело операцію в тилу: деталі знищення головного колаборанта Бердянська

Руслан Іваненко
18 червня 2025, 18:52оновлено 18 червня, 19:24
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Головне управління розвідки повідомило про ліквідацію зрадника, який працював на окупантів у тимчасово окупованому Бердянську.
ГУР
Михайло Грицай добровільно приєднався до окупаційної влади та займав посаду в адміністрації загарбників після захоплення міста / Колаж: Главред, фото: Главред, Миротворець

Коротко:

  • У Бердянську застрелили Михайла Грицая
  • Він співпрацював із російськими окупантами з 2022 року
  • Грицая заочно підозрювали у державній зраді

18 червня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області було знищено колаборанта та державного зрадника Михайла Грицая. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, Грицай — уродженець Полтавщини, мешкав у Бердянську. До повномасштабного вторгнення очолював осередок партії "Соціалістична Україна". Після окупації міста у 2022 році добровільно пішов на співпрацю з російськими військами та отримав посаду в окупаційній адміністрації.

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Він виконував обов’язки так званого "т.в.о. міського голови" і водночас займався питаннями інфраструктури, житлово-комунального господарства та енергетики.

Як зазначає ГУР, зрадник активно займався розкраданням української державної власності на користь окупантів.

Також його звинувачують у воєнних злочинах — зокрема, в участі у терорі місцевого населення, видачі проукраїнських громадян росіянам і причетності до створення катівень у місті.

У квітні 2022 року Грицаю було заочно оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

ГУР МО України наголошує:

"За кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата."

Успішні операції ГУР - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, кіберспеціалісти Головного управління розвідки Міноборони України здійснили потужну атаку, внаслідок якої було виведено з ладу сайт російської залізниці (РЖД). Про це 8 червня повідомили ЗМІ з посиланням на джерела в українській розвідці.

У ніч на 31 травня на тимчасово окупованій території Запорізької області вибухом було знищено військовий ешелон російських окупаційних сил, повідомили в ГУР.

Крім того, агенти ГУР здійснили зухвалу операцію на території російського міста Кенігсберг (рос. Калінінград). Ціллю атаки стала промислова електропідстанція. Зазначається, що операція відбулася 14 червня близько 4 години ранку. Внаслідок дій ГУР Росія зазнала збитків на майже 5 мільйонів доларів.

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Успішні операції ГУР

На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції.

У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти.

8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

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