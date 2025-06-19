"Розуму не вистачає": донька Лорак здивувала новими фото

Дочка Ані Лорак Софія нарвалася на хейт через свою зовнішність.

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Дочка Лорак здивувала свіжими фото / Колаж Главред, фото Instagram/sonchik_sk

Коротко:

Як зараз виглядає донька Ані Лорак

Чому її розкритикували підписники

Дочка колись української співачки, а зараз зрадниці України Ані ЛоракСофія Налчаджиоглу, поділилася свіжими фото і одразу ж нарвалася на критику в соціальних мережах.

Дочку Лорак захейтили за нігті / Фото Instagram/sonchik_sk

На своїй сторінці в Instagram вона виклала фото, характерні для підліткового віку. На зображеннях видно, як вона розважається зі своїми подругами. При цьому в доньки Лорак величезні нігті.

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Дочку Лорак захейтили за нігті / Фото Instagram/sonchik_sk

Така довжина нігтів здивувала і підписників доньки Лорак. Зокрема, одна з них пише: "А кігті обрізати, розуму не вистачає?".

Дочку Лорак захейтили за нігті / Фото Instagram/sonchik_sk

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Ані Лорак - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.

Також раніше зрадниця Ані Лорак повідомила, що скоро вийде її нова пісня. Лорак часто критикують за мовчання про війну в Україні, зовнішній вигляд і роман з іспанцем Ісааком Віджраку, якого вважають альфонсом. Але цього разу під удар потрапила і творчість співачки.

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Хто така Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії та продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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