Пила горілку прямо в школі: у Дніпрі вчителька молодших класів прийшла на уроки п'яною та била дітей

У Дніпрі вчителька молодших класів вела уроки п'яною / REUTERS

У Дніпрі розгорівся скандал у школі №29. За словами батьків, вчителька вела уроки у другокласників у стані алкогольного сп'яніння. Причому вживала спиртне прямо в навчальному закладі.

Про п'яну вчительку розповіла у Facebook мама однієї з учениць другого класу Юлія Риженька. За її словами, раніше неодноразово були розмови про те, що даний викладач зловживає алкоголем. Спочатку це були просто чутки, але тепер її дочка та інші учні їх підтвердили. Діти розповіли, що вчителька пила горілку впродовж робочого дня, "а до п'ятого уроку вже не могла розмовляти".

"Плюс до цього вона вдарила двох дівчаток по голові нібито за те, що вони писали не "там, де потрібно", а на третю – мало не впала", – поділилася мама другокласниці.

Вона зазначила, що батьки порушили це питання перед адміністрацією школи. Їм повідомили, що вчительку вже звільнили.

"Найстрашніше, що адміністрація школи знала про проблеми вчителя з алкоголем, оскільки саме з цієї причини вона була звільнена з попередньої школи", – повідомила Юлія Риженька

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За її словами, в школі прикривали згубну пристрасть вчительки, "аргументуючи тим, що працювати нікому".

Як повідомляє місцеве видання Наше місто, у Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради підтвердили інформацію про інцидент, як і те, що вчительку вже звільнено. Там також повідомили, що з адміністрацією школи "провели бесіду". І зазначили - у шкіл є кадрова автономія, тому ці питання вони вирішують самі.

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