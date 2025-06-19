Хворого на СМА активіста Назарія Гусакова запідозрили у шахрайстві: що відомо

Львів регулярно забезпечує Гусакова життєво важливими ліками безкоштовно з червня 2024 року.

https://glavred.net/ukraine/bolnogo-sma-aktivista-nazariya-gusakova-zapodozrili-v-moshennichestve-chto-izvestno-10674503.html Посилання скопійоване

Назарія Гусакова звинувачують у шахрайстві зі збором коштів / Колаж: Главред, фото: t.me/razanSMA

Головне:

Назарій Гусаков живе з рідкісною хворобою СМА і проводить збори на лікування

Користувачі соцмереж почали сумніватися в прозорості зборів

Гусаков прямо звинувачення не спростував і не підтвердив

У соціальних мережах розгорівся гучний скандал навколо 31-річного львів’янина й активіста Назарія Гусакова, який уже кілька років збирає кошти на лікування важкої спадкової хвороби — спінальної м’язової атрофії (СМА). Користувачі платформи X (колишній Twitter) почали висловлювати підозри щодо непрозорого використання благодійних внесків. Про це пише видання Ґрунт.

Хто такий Назарій Гусаков

Назарій — громадський активіст та автор Telegram-каналу "Обмежений без обмежень", відомий публічними виступами на теми доступності, інвалідності та прав людини. Він живе зі СМА — важкою генетичною недугою, що поступово паралізує м’язи, відповідальні за рух, дихання, ковтання.

відео дня

Діагноз чоловіку поставили у дитинстві — у 1 рік і 2 місяці. До 6 років Назарій ще міг сидіти й підіймати руки, однак згодом хвороба прогресувала. Наразі чоловік здатен рухати лише головою та пальцями рук. Для підтримки життєвих функцій йому необхідно щомісяця приймати дороговартісні препарати, зазначав Назарій.

За його словами, щомісячна "економна" терапія коштує близько 5 тисяч євро. Частину витрат покриває Львівська міська рада. Наприклад, у 2024 році було виділено 3,5 млн грн. Утім, як стверджує сам Назарій, державної допомоги недостатньо — тож він змушений регулярно звертатися до громадськості з проханням про фінансову підтримку.

У чому суть звинувачень

Скандал спалахнув у Twitter (X), де користувачі почали масово висловлювати сумніви щодо доброчесності зборів Гусакова. Користувачі соцмереж звернули увагу, що Назарій протягом тривалого часу збирає кошти на лікування, однак не надає чітких фінансових звітів про їх використання.

Зокрема, поширюються скріншоти з приватних повідомлень, де Назарій у відповідь на прохання надати звіт пише: "Щодо зборів: у мене фактично не збір. Це постійна підтримка мені від небайдужих людей для допомоги у моєму непростому житті, типу як підписка на Нетфлікс. Зараз знайду чек виключно для вас у виді виключення".

Відповідь Назарія на прохання надати звіт / Фото: скріншот

Деякі користувачі також помітили, що Назарій використовував однакові фотографії для підтвердження різних покупок ліків, що викликало додаткові сумніви. Крім того, виявлено, що раніше він був активним на покерних форумах, захоплювався ставками й сам публікував дописи про це в соцмережах.

Назарій декілька разів використовував одне і те ж фото / Фото: скріншот

Також користувачі звернули увагу, що у звітах Назарія Гусакова фігурували перекази коштів на рахунок фізичної особи з формулюванням "на ліки". За припущеннями в мережі, це могло бути прикриттям для обмінних операцій і подальшого виведення пожертв на криптовалютний гаманець.

За неофіційними даними користувачів, саме на цьому гаманці могли акумулюватися кошти на суму близько 2,7 мільйона доларів США.

Назарій переводив кошти на рахунок фізособи "на ліки" / Фото: скріншот

Коментар Дениса Бігуса щодо скандалу

Журналіст-розслідувач та керівник Bihus.Info Денис Бігус публічно прокоментував ситуацію навколо Назарія Гусакова у своєму Facebook. Він назвав її "стрьомною" і такою, що виглядає (неценз. погано - Главред). Він визнав, що раніше підтримував Гусакова, оскільки історія молодої людини з важким діагнозом здавалася щирою, а звернення про допомогу — справжніми.

"Ми постили дописи йому на допомогу. Як і багато людей та медіа. Я з декількома говорив — усі (неценз. в шоці - Главред)", - написав він..

Журналіст наголосив, що на момент, коли редакція Bihus.Info долучилась до підтримки, історія Гусакова здавалася цілком правдивою: "Конкретно по Назарію - наявність в нього смертельної і невиліковної хвороби сумнівів не викликала... Запідозрити людину з смертельною невиліковною хворобою в скамі - ну, це морально доволі складний крок. Відписати йому "а ну доведи, що точно помреш"? На це ніхто з тих, хто його підтримував, виявився не здатен. І якщо чесно, я не готовий їх звинувачувати".

Втім, після хвилі дописів у соцмережах із закидами про відсутність фінансової звітності, повторне використання фото та натяки на нецільове використання коштів, Бігус визнав, що ситуація виглядає вкрай тривожно.

"В мене цих відповідей усе одно немає. Як немає і в всіх, хто підтримував Назарія. Тепер всі чекаємо на них. Мої Назарію написали, він пообіцяв надати все вичерпно і повністю. Чи будемо ми (і я) почуватись глибоко (неценз. обдуреними - Главред) на довірі і бажанні допомогти, якщо відповіді в Назарія не знайдуться - так. Як і багато інших людей", - зазначив Бігус.

Наразі журналіст зазначив, що команда Bihus.Info звернулась до Гусакова з проханням надати пояснення й документи. Той пообіцяв усе показати найближчим часом.

Що каже мер Львова

Міський голова Львова Андрій Садовий підтвердив, що місто забезпечувало Назарія Гусакова життєво необхідними препаратами. За його словами, у 2023 році Львівська міська рада уклала меморандум із фармацевтичною компанією "Рош Україна".

З червня 2024 року Назарій став першим дорослим львів’янином, який безоплатно отримує цей препарат. Щомісяця він отримує по 3 флакони ліків відповідно до рекомендацій медиків.

Місто виділило 3,5 мільйона гривень на лікування Назарія, а частину упаковок надає виробник у межах домовленостей. Видача препарату відбувається через поліклініку, де пацієнт має регулярно проходити обстеження. Садовий додав, що востаннє Назарій мав пройти повторну експертизу для коригування дозування, але цього досі не зробив.

Мер відкрито зізнався, що після старту програми сподівався, що публічні збори коштів припиняться. Проте збір фінансів було відновлено. Сам Назарій пояснює це тим, що йому потрібні додаткові кошти на реабілітацію, масажі, засоби догляду та інші витрати, які не покриваються програмою міста.

Позиція Назарія Гусакова

Наразі Назарій Гусаков не підтвердив і не спростував звинувачення щодо збору коштів на лікування. У відповідь на хвилю критики в соцмережах щодо прозорості зборів коштів на лікування, львів’янин Назарій Гусаков опублікував у своєму Telegram-каналі пост.

"Будь ласка, не донатьте мені, якщо ви рахуєте "мої мільйони". Я дякую тим, хто підтримує мене просто так. Дякую місту і моїм лікарям. Частину препаратів мені дає місто. Це результат багатьох років боротьби", - написав Назарій.

Згодом він додав, що якщо все вдасться, то на препарати "принаймні цього року" більше збирати не доведеться, залишаться лише витрати на реабілітацію та інші препарати. Водночас жодного повідомлення, яке б спростувало звинувачення, Назарій не надав станом на 19 червня.

Українські активісти - новини за темою

Як повідомляв Главред, 14 березня, в Приморському районі Одеси невідомий застрелив активіста Дем'яна Ганула. Чоловік помер на місці від отриманих поранень. За словами очевидців, перед нападом Ганул намагався втекти. Стрілець вчинив два постріли й зник.

Незабаром в Одесі затримали 46-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві активіста Дем’яна Ганула. Його схопили під час спецоперації СБУ та Нацполіції, у квартирі знайшли зброю. За даними СБУ, підозрюваний — дезертир.

Крім цього, 1 травня на активіста і волонтера Сергія Стерненка скоїли замах із вогнепальною зброєю. Нападницю затримала СБУ. Стерненко зазнав легкого поранення, загрози життю немає. СБУ підтвердила замах і оприлюднила фото затриманої.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред