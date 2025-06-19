60-річна зірка "Відчайдушних домогосподарок" підкорила червону доріжку натуральним виглядом

Стисло:
- Тері Гетчер не приховує вікові зміни в зовнішності
- Зірка вразила своїм нещодавнім виходом у світ
Американська акторка Тері Гетчер, відома за роллю Сьюзан Маєр у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", ніколи не робила пластичних операцій і вже понад 15 років не користується уколами краси. 60-річна зірка обрала натуральне старіння, і дуже пишається цим.
Нещодавно Гетчер з'явилася на червоній доріжці світського заходу the Ernsting's Family fashion show в Гамбурзі, повідомляє Daily Mail. Там Тері просто сяяла в темно-синьому брючному костюмі та шовковій блузі в тон.
Варто зазначити, що Тері Гетчер не боїться свого елегантного віку. Вона не прагне заховати мімічні зморшки перед камерами папараці, і вільно з'являється без макіяжу та укладки в соціальних мережах.
Teri Hatcher, 60, демонструє свою ДУЖЕ підтягнуту шкіру, коли відвідує сімейний показ мод Ernsting's family fashion show в Гамбурзі https://t.co/eMMh2CFfsE- Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 18, 2025
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Також американська оскароносна співачка Біллі Айліш перестала приховувати нового бойфренда. Обранець зірки старший за неї на 7 років, і нещодавно знімався в її кліпі.
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Що таке "Відчайдушні домогосподарки"?
Відчайдушні домогосподарки - американський телесеріал виробництва ABC Studios. Його знімали з 2004 по 2012 рік - за цей час вийшло 180 серій (8 сезонів). В основі сюжету - життя чотирьох подруг-домогосподарок в американському передмісті. Голос за кадром належить їхній п'ятій подрузі, яка на початку історії вчинила самогубство. Вона ж є оповідачем про пригоди головних героїнь.
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