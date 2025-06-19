60-річна зірка "Відчайдушних домогосподарок" підкорила червону доріжку натуральним виглядом

Тері Гетчер не соромиться показувати, як змінюється її зовнішність.

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Сьюзан Маєр зараз - який вигляд має акторка Тері Гетчер / колаж: Главред, фото: instagram.com/officialterihatcher, imdb.com

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Тері Гетчер не приховує вікові зміни в зовнішності

Зірка вразила своїм нещодавнім виходом у світ

Американська акторка Тері Гетчер, відома за роллю Сьюзан Маєр у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", ніколи не робила пластичних операцій і вже понад 15 років не користується уколами краси. 60-річна зірка обрала натуральне старіння, і дуже пишається цим.

Нещодавно Гетчер з'явилася на червоній доріжці світського заходу the Ernsting's Family fashion show в Гамбурзі, повідомляє Daily Mail. Там Тері просто сяяла в темно-синьому брючному костюмі та шовковій блузі в тон.

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Варто зазначити, що Тері Гетчер не боїться свого елегантного віку. Вона не прагне заховати мімічні зморшки перед камерами папараці, і вільно з'являється без макіяжу та укладки в соціальних мережах.

Teri Hatcher, 60, демонструє свою ДУЖЕ підтягнуту шкіру, коли відвідує сімейний показ мод Ernsting's family fashion show в Гамбурзі https://t.co/eMMh2CFfsE - Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 18, 2025

Сьюзан Маєр зараз - який вигляд має акторка Тері Гетчер / instagram.com/officialterihatcher

Сьюзан Маєр зараз - який вигляд має акторка Тері Гетчер / instagram.com/officialterihatcher

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Що таке "Відчайдушні домогосподарки"? Відчайдушні домогосподарки - американський телесеріал виробництва ABC Studios. Його знімали з 2004 по 2012 рік - за цей час вийшло 180 серій (8 сезонів). В основі сюжету - життя чотирьох подруг-домогосподарок в американському передмісті. Голос за кадром належить їхній п'ятій подрузі, яка на початку історії вчинила самогубство. Вона ж є оповідачем про пригоди головних героїнь.

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