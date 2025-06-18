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Чи повернеться РФ до ударів по енергетиці : експерт попередив про нову загрозу

Руслан Іваненко
18 червня 2025, 19:56оновлено 18 червня, 20:33
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Експерт пояснив, що удари по АЕС недоцільні, однак атаки на підстанції можуть спричинити серйозні аварії.

энергетика, ракета
Енергетик попередив, що пошкодження підстанцій, пов’язаних з АЕС, можуть призвести до критичних наслідків / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

​Читайте в матеріалі:

  • Чому Росія поки не обстрілює атомні станції
  • Які ризики несуть удари по підстанціях
  • Чи повернеться ворог до атаки енергосистеми

Росія наразі не веде масованих атак саме по енергосистемі України, натомість зосередилась на ударах по цивільному населенню. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

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За словами експерта, обстріли електроенергетичних об’єктів у останні місяці майже не здійснювалися.

"Вони змінили фокус обстрілів з енергосистеми на просто по населенню, ми це бачимо чітко. Чи будуть вони знов-таки відновлювати обстріли? Ну, по атомних станціях це безглуздо обстрілювати. Немає ніякого сенсу, оскільки вони достатньо добре захищені. А можливо по підстанціях", — сказав Омельченко.

Він нагадав, що раніше були удари по підстанціях "Укренерго", які пов’язані з видачею потужності з атомних електростанцій.

Водночас Омельченко зауважив, що удари по підстанціях, які забезпечують видачу потужності з атомних електростанцій, також становлять серйозну загрозу. На його думку, такі дії фактично прирівнюються до обстрілів самих атомних блоків, адже у разі створення замкненого контуру потужності внаслідок атак може виникнути аварійна ситуація на АЕС.

Чи повернеться РФ до ударів по енергетиці : експерт попередив про нову загрозу
енергетика інфографіка / Главред

Він зазначив, що наразі важко робити точні прогнози щодо подальших дій Росії. За його словами, для оцінки таких сценаріїв необхідно враховувати ймовірнісні моделі, адже достеменно сказати, чи зосередиться ворог на ударах по енергетичній інфраструктурі або продовжить атакувати цивільне населення, він не може через відсутність відповідної інформації.

Ракетні та дронові атаки РФ - новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 червня Росія завдала ракетного удару по Києву, під час якого серйозно постраждав офіс компанії Boeing. За даними Financial Times, будівля могла бути цілеспрямованою ціллю атаки.

Крім того, унаслідок російської ранкової атаки по Одесі постраждали 17 осіб, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Росіяни зруйнували житлові будинки в історичному центрі Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.

У ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. Внаслідок масованої атаки Росії на столицю було пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту, житловий будинок і навчальний заклад.

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