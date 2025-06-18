Ключова мета Кремля: названо реальну ціль масованого удару РФ по Києву

РФ завдала масованого удару по Києву 17 червня для того, щоб примусити погодитись на свої умови, атаки по Україні будуть тривати надалі, зазначив Жданов.

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Названо реальну ціль масованого удару РФ по Києву / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Жданов:

Ракетним ударом по Києву Росія намагалась примусити Україну до Капітуляції

Москва не зацікавлена в саміті G-7

Росія завдяки Трампу почала йти власним шляхом

Масований ракетний удар Росії по Києву 17 червня став черговою спробою терористичного тиску на Україну з вимогою капітуляції, і водночас сигналом Заходу про наміри Москви диктувати умови миру на власних жорстких умовах. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, Росія намагається примусити Україну до капітуляції, і під час останньої атаки Москва озвучила нову умову, яка полягає в тому, що припинення вогню можливе лише за повної відмови України від усієї західної зброї. Фактично, це вимога до роззброєння, оскільки радянське озброєння вже практично не використовується ЗСУ.

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"Удар по Києву 17 червня був саме для того, щоб примусити нас до виконання вимог Москви. Росія має намір бити, поки ми не виконаємо її умови. Тож у цьому немає нічого дивного, і терористичні атаки з боку РФ цілком очікувані", - сказав він.

Коментуючи саміт G7, Жданов зазначив, що реакція Лаврова на слова Трампа про образу Росії через виключення з G8 свідчить, що Москву не цікавить саміт і його порядок денний. За його словами, не виключено, що Росія навіть прагне до дестабілізації й розвалу формату G7.

"Навіщо РФ слухати якісь зауваження на свою адресу, якщо їй вигідніше розвалити "сімку" і кожному з її членів окремо диктувати свої умови і вимоги? Росія зараз йде своїм шляхом, і впевненість у завтрашньому дні їй вселяє повне підпорядкування Трампа їй", - резюмував він.

G-7 / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін прагне здійснювати регулярні удари по ключовій інфраструктурі України, за аналогією з діями Ізраїлю щодо Ірану. Втім, можливості РФ у цьому напрямі залишаються обмеженими. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Наразі Росія утримується від систематичних атак саме на енергетичну інфраструктуру України, зосереджуючи зусилля переважно на обстрілах цивільного населення. Таку думку висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Тим часом експрезидент США Дональд Трамп розкритикував заяви Путіна щодо його можливого посередництва у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном, наголосивши, що російський президент спершу має припинити війну проти України.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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