"Процеси організму": чахлий Кіркоров нарвався на критику через слабкий спів

Зовнішній вигляд Кіркорова продовжує викликати різні побоювання з приводу його здоров'я.

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Філіп Кіркоров / колаж: Главред, фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

Що сталося з путіністом Кіркоровим

Що кажуть експерти про нього

Російський відомий співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, виступив на приватному корпоративі, де навряд чи міг співати свою колись популярну, переспівану пісню "Дива".

На кадрах із розкішного весілля, де виступав артист, Кіркоров мав дуже хворобливий вигляд і ледь міг виконати свій хіт "Дива". За словами керівника школи вокалу "Меломаніка" Андрія Юрца, якого цитують російські пропагандисти, Кіркоров однозначно не здоровий.

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Філіп Кіркоров / фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

"Як він "низить" і "пливе" за тональністю. Знаючи Філіпа, зауважу, він раніше такого не дозволяв, чую подібне вперше. У наявності хронічна втома або процеси, що відбуваються в організмі дійсно "хворої" людини. На місці продюсера я б артиста в такому вигляді на сцену не випустив", - додав він.

"Я не лікар, але артист справді має дуже хворобливий вигляд. На щитовидку не схоже - якраз від неї пішов би хрип у голосі, а в нього змикання зв'язок дуже хороше. Проблема в чомусь іншому", - сказав керівник школи вокалу Андрій Юрець.

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Філіп Кіркоров - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборонуна в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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