Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Процеси організму": чахлий Кіркоров нарвався на критику через слабкий спів

Олена Кюпелі
18 червня 2025, 17:33оновлено 18 червня, 18:31
80
Зовнішній вигляд Кіркорова продовжує викликати різні побоювання з приводу його здоров'я.
Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров / колаж: Главред, фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

  • Що сталося з путіністом Кіркоровим
  • Що кажуть експерти про нього

Російський відомий співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, виступив на приватному корпоративі, де навряд чи міг співати свою колись популярну, переспівану пісню "Дива".

На кадрах із розкішного весілля, де виступав артист, Кіркоров мав дуже хворобливий вигляд і ледь міг виконати свій хіт "Дива". За словами керівника школи вокалу "Меломаніка" Андрія Юрца, якого цитують російські пропагандисти, Кіркоров однозначно не здоровий.

відео дня
Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров / фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

"Як він "низить" і "пливе" за тональністю. Знаючи Філіпа, зауважу, він раніше такого не дозволяв, чую подібне вперше. У наявності хронічна втома або процеси, що відбуваються в організмі дійсно "хворої" людини. На місці продюсера я б артиста в такому вигляді на сцену не випустив", - додав він.

"Я не лікар, але артист справді має дуже хворобливий вигляд. На щитовидку не схоже - якраз від неї пішов би хрип у голосі, а в нього змикання зв'язок дуже хороше. Проблема в чомусь іншому", - сказав керівник школи вокалу Андрій Юрець.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Філіп Кіркоров - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборонуна в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Філіп Кіркоров?

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Філіп Киркоров новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"США завершили розворот у бік Росії": стало відомо, на що Трамп обміняв Україну

"США завершили розворот у бік Росії": стало відомо, на що Трамп обміняв Україну

19:23Війна
Трамп відкрито висміяв пропозицію Путіна і дав йому пораду щодо війни в Україні

Трамп відкрито висміяв пропозицію Путіна і дав йому пораду щодо війни в Україні

18:07Війна
"Таких ще не було": в Раді заявили про підготовку до виборів, чим вони особливі

"Таких ще не було": в Раді заявили про підготовку до виборів, чим вони особливі

17:50Політика
Реклама

Популярне

Більше
Влупила затяжна магнітна буря: через скільки днів можна буде видихнути

Влупила затяжна магнітна буря: через скільки днів можна буде видихнути

Місяць в Овні: які 4 знаки отримають добрі новини вже в середу, 18 червня

Місяць в Овні: які 4 знаки отримають добрі новини вже в середу, 18 червня

Карта Deep State онлайн за 18 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 червня (оновлюється)

Що думала Леся Українка про Росію та росіян - правду замовчували в СРСР

Що думала Леся Українка про Росію та росіян - правду замовчували в СРСР

Останні новини

19:23

"США завершили розворот у бік Росії": стало відомо, на що Трамп обміняв Україну

19:20

Що робити з водою, якою обмивали покійного: священник роз'яснив важливий нюансВідео

19:09

Собака не хоче, щоб його гладили й подає таємний сигнал: розкрито головну ознакуВідео

18:52

ГУР провело операцію в тилу: деталі знищення головного колаборанта Бердянська

18:28

Ізраїль атакував Іран і знищив "головну репресивну зброю": що відомо

Україна знає слабкі місця Росії, РФ може завалитися раніше, ніж усі думають – ЗагороднійУкраїна знає слабкі місця Росії, РФ може завалитися раніше, ніж усі думають – Загородній
18:23

Часу на пошук - усього 8 секунд: тільки найрозумніші помітять щітку на малюнку

18:07

Трамп відкрито висміяв пропозицію Путіна і дав йому пораду щодо війни в УкраїніВідео

17:57

Внутрішня боротьба і сумніви: які 4 знаки скоро зіткнуться з труднощами

17:50

"Таких ще не було": в Раді заявили про підготовку до виборів, чим вони особливі

Реклама
17:33

"Процеси організму": чахлий Кіркоров нарвався на критику через слабкий співВідео

17:29

Зеленський і Трамп можуть скоро зустрітися - ЗМІ назвали дату

17:27

Представник Трампа вирушить до Білорусі: навіщо США різко знадобився Лукашенко

17:09

"Це погано": Тоня Матвієнко зізналася в "нездоровому" схудненні

16:55

Про комарів можна забути раз і назавжди: мало хто знає простий, але забійний спосіб

16:40

В Раді готові проголосувати за зменшення кількості депутатів до 300, але є умова

16:35

"Якщо не допомагати Україні, треба вчити російську": в ЄС зробили важливу заяву

16:34

Українці не платитимуть за роумінг у 27 країнах ЄС: в уряді розкрили дату

16:21

Долар стрибнув вгору, а євро послабило позиції: яким буде курс валют 19 червня

16:15

Сумщина, Запоріжжя і Херсон - лише відволікання: де наступатиме РФ влітку

15:56

Ситуація на Сумському напрямку різко змінилась - в ДПСУ розповіли, що сталось

Реклама
15:56

Блогери порівняли ціни в супермаркетах України і Німеччини: результат вразив

15:49

Ванна стає розсадником цвілі: одна помилка веде до фатальних проблем

15:36

Ідентифікація затягнеться: РФ влаштувала провокацію при передачі загиблих УкраїніВідео

15:18

До України йде похолодання: синоптик сказала, де та коли знизиться температура

15:10

Гороскоп Таро на завтра 19 червня: Левам - бути начальством, Терезам - скинути ношу

15:09

"Життя після шрамів": 1+1 Україна покаже унікальний проєкт про реінтеграцію ветеранів у цивільне життя новини компанії

15:09

Угоду Трампа і Путіна укладено, стався розмін Ірану на Україну – Жданов

15:01

Як не зіпсувати улюблені ласощі: де і як довго можна зберігати тортВідео

15:01

Низка українців має право на виплату недоотриманої субсидії: як її оформити

14:57

Частину пенсій доведеться повернути: у кого заберуть до 20% від виплат щомісяця

14:56

Болючий удар по Києву: саміт G7 став гірким розчаруванням для України

14:48

Претендента на главу БЕБ Скомарова спіймали на зв'язках із проросійськими політиками та оборудках за законами РФ,- ЗМІ

14:05

Чи може Росія висадити десант в Одесі та захопити місто: у ЗСУ чітко відповіли

13:59

Білизна після сушіння стане "яскравою" з одним копійчаним натуральним засобомВідео

13:54

Померла зірка фільму "Любов і голуби"Відео

13:50

Економіка на межі зупинки: Кремль попередили про катастрофу, як при розвалі СРСР

13:49

Водії в Україні можуть отримати штраф за відчинені вікна авто - деталі

12:59

Рада ухвалила закон про множинне громадянство: що важливо знати

12:56

На АЗС України підскочили ціни: скільки доведеться заплатити водіям

12:30

Трамп фактично відкрив шлях масованим атакам РФ, забравши зброю в України - WP

Реклама
12:28

Іменинник на самоті: Максим Галкін опублікував емоційне фото

12:23

Через добу після обстрілу: посольство США засудило російський удар по Києву

12:01

4 знаки зодіаку з найяскравішою інтуїцією

11:54

Загроза для Балтії та Фінляндії: у РФ формують нову 71-шу мотострілецьку дивізію

11:49

Укрзалізниця підвищує ціни: за що пасажирам доведеться платити більше

11:33

Лише 2 країни: у Німеччині сказали, хто може змусити РФ закінчити війну в Україні

11:25

Пенсійні доплати по-новому: хто отримає надбавку з дня народження в Україні

10:45

Різкий скачок на ринку: в Україні переписали ціни на крупи

10:30

Оголосити війну і бомбити Київ щодня: ЗМІ дізналися, чого вимагають від Путіна в РФ

10:20

За життя молилася вся Україна: зʼявилося фото загиблого у Києві 31-річного Дмитра

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти