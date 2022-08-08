322 людини в Ірпені, 458 у Бучі: стало відомо, скількох мирних жителів росіяни вбили під Києвом

Під час наступу і окупації Ірпеня в Київській області російські війська вбили там 322 цивільних особи. А в Бучі від рук путінських солдатів загинули 458 людей.
Під час наступу російських окупантів і захоплення міста Ірпінь, що в Київській області, агресори вбили там 322 мирних жителя. А в Бучі від рук путінських солдатів загинули 458 мирних жителів. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на дані, які озвучила заступник мера Бучі Михайлина Скорик-Шкарівська.
За словами чиновниці, серед загиблих дюжина дітей. Більшість з них були розстріляні в автомобілях під час евакуації з міста.
Скорик-Шкарівська зазначила, що 116 тіл були знайдені в братській могилі біля церкви імені Апостола Андрія Первозванного і всіх святих. Ще п'ятдесят - взагалі не були поховані. Чиновника каже, що є і трупи неідентифіковані. У п'яти епізодах не можна встановити навіть стать людей, убитих окупантами.
Про злочини окупантів в Ірпені розповів директор місцевого кладовища, та депутат міськради Петро Король, повідомляє портал Bucha Live.
"В Ірпені з 24 лютого російськими окупантами було вбито 322 цивільних особи. Це жахливі підсумки агресії росіян при їх невдалій спробі пройти в столицю України через Ірпінь. Це та ціна, яку заплатила наша громада під час битви за Ірпінь", – сказав він.
Геноцид українців у Бучі
Після звільнення Київської області від окупантів виплили на поверхню звірства, які російські загарбники здійснювали з мирними жителями в різних містах і селах.
Тільки в Бучі на Київщині орки вбили сотні мирних жителів, багатьох катувати. Багато тіл загиблих просто лежали на вулицях міста, поки населений пункт не звільнили. Частину тіл окупанти скидали у братські могили. Також були знайдені тіла жінок і дітей з ознаками зґвалтування.
Пізніше українські журналісти змогли ідентифікувати та оприлюднили імена частини російських окупантів, які причетні до масового вбивства мирних українців у Бучі. Серед військових злочинців - морпіхи з розбитої під Києвом 155-ї бригади Тихоокеанського флоту Росії.
При цьому пізніше стало відомо, що російських військових, які влаштували геноцид українців в Бучі, які здійснювали масові вбивства і тортури мирного населення, знову повертають в Україну. Йдеться про 64-ту мотострілецьку бригаду 35-ї загальновійськової армії РФ.
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