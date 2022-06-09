ЗСУ "задвухсотили" офіцера окупантів, який мріяв "влаштувати Бучу" по всій Україні

Окупант Віктор Булатов / скріншот з відео

Бійці ЗСУ в жорсткій битві з російськими агресорами ліквідували старшого лейтенанта-десантника Віктора Булатова - того, який закликав "влаштувати Бучу від Харкова до Львова".

Він був родом з Архангельська. Його смерть підтвердив місцевий губернатор Олександр Цибульський в соціальній мережі "ВКонтакте".

Зазначається, що 27-річного загарбника окупанти посмертно нагородили "Орденом Мужності".

"У 2014 році він був покликаний в з'єднання ВДВ РФ міста Рязані і направлений в розвідувально-десантну роту в Тулу. У травні 2020 року успішно закінчив Рязанське Гвардійське вище повітряно-десантне командне училище імені генерала армії В.Ф. Маргелова", – написав Цибульський.

18 травня у своєму акаунті в цій же соцмережі Булатов, публікуючи знімок з мерзенною посмішкою, цинічно закликав: "даєш Бучу в кожне місто від Харкова до Львова!".

Але вже 29 травня українські бійці успішно його ліквідували.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що про ліквідацію ЗСУ високопоставленого окупанта, генерал-майора Романа Кутузова, стало відомо в неділю, 5 червня.

"Російський генерал-майор Кутузов загинув, намагаючись підрозділ ВДВ- "елітну" частину-кинути в наступ. Він загинув на полі бою, намагаючись підняти солдатів в атаку. І це далеко не перший такий випадок. Це показує, що у росіян дуже великі проблеми: багато "відмовників", – сказав радник керівника офісу президента Олексій Арестович.

До того офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") писав, що українські бійці знищили нового офіцера-начальника російських окупантів.

Цього разу нашими воїнами був ліквідований керівник штабу 336-ї бригади морпіхів російського Балтійського флоту полковник Руслан Ширін.

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