Масове вбивство у Бучі: журналісти назвали імена орків-катів

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Українські журналісти змогли ідентифікувати частину російських окупантів, які причетні до масового вбивства мирних українців у Бучі Київської області.

Серед військових злочинців - морпіхи з розбитої під Києвом 155-ї бригади Тихоокеанського флоту Росії, йдеться в розслідуванні slidstvo info.

За даними українських військових, ця бригада здійснювала військові злочини і геноцид в районі Бучі, Ірпеня та Гостомеля.

Імена окупантів, причетних до геноциду в Бучі:

Матрос Михайло Ткач, 20 років народився в місті Владивосток, в 2017-му закінчив школу. Коли його призвали в армію, він підписав контракт. Ткач сам зізнається, що здійснює в Україні звірства. На сторінці в "ВКонтактє" він пише українцю: "Носи з собою пластиковий паспорт, щоб я, коли двохсотих чистив, міг тебе впізнати. Я на пам'ять ще одне вухо візьму".

Олексій Гаськов, 20 років. Народився в Бурятії, закінчив там школу, був призваний в армію. Гаськов приєднався до бригади морської піхоти, чим, схоже, дуже пишався. У лютому він поїхав вбивати українців і обкрадати наші будинки, поки його дружина і батько чекали його будинку.

Старший сержант Олексій Скулкін, 33 роки. Служить вже 15 років. У нього є дружина і син. У 2016 році сержант Скулкін їздив на війну в Сирію, де російська армія підтримувала злочинний режим Башара Асада. Поки сержант Скулкін скоює злочини на території України, його дружина поміняла аватар на веселу картинку з російським триколором і вказала статус: "Чекаю Леху".

Старший матрос Олександр Черепахін, 28 років. Після закінчення школи пішов вчитися в технікум на електрозварнику. Потім вступив на службу в російську армію. Він теж їздив до Сирії вбивати мирних людей. Тепер приїхав в Україну. У 28-річного Олександра є дружина і чотирирічна дочка.

20-річний Андрій Кільдишов. Народився в місті Находка Приморського краю, там же навчався в школі. Далі вступив до коледжу, а потім – в російську армію. Кільдишов - тіктокер, публікує відео з вечірок і всілякі дурні жарти. Мати молодого окупанта, судячи з її соцмереж, працює в дитячому садку або в школі. Хвалиться тирана Сталіна з плакатами "Спасибі дідові за перемогу".

Матрос Денис Колдашов, 26 років. Народився і виріс в Приморському краї, після школи навчався в технікумі на автомеханіці. Потім пішов в армію. У 2016-2017 роках воював у Сирії на боці режиму Башара Асада. У матроса Колдашова є дружина і п'ятирічна дочка. Поки чоловік вбиває мирних українців, дружина Олександра їздить з подругами на шопінг.

Старший прапорщик Максим Коновалов, 36 років. Народився і виріс в Томській області, навчався в училищі на бухгалтера. Починаючи з 2003 року, служить в російській окупаційній армії. Так само їздив до Сирії на війну. Має дружину, дочку і сина.

Старший матрос Михайло Маметьєв, 32 роки. За освітою – тракторист. У 2010 році Михайло Маметьєв вступив на службу в армію РФ. У соцмережах публікує фото із застілля та риболовлі. Як і більшість з підрозділу, в 2016 році їздив на війну в Сирію. Має дружину та малолітню доньку.

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Геноцид у Бучі

Після звільнення Київської області стало відомо про те, що російські військові ґвалтували і вбивали українців в окупованих населених пунктах.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Окупанти також катували і вбивали українських дітей.

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