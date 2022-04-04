У підвалі дитячого санаторію Бучі виявили катівню

У підвалі виявили катівню / УНІАН

Прокурори продовжують фіксувати військові злочини російських окупантів в Бучі. У підвалі дитячого санаторію виявили ще одну катівню, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"У підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п'ятьох чоловіків із зав'язаними руками. Військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних жителів, а після цього вбивали їх",-пише пресслужба.

Зараз на місці злочину перебувають прокурори і поліції. Встановлюються всі обставини військового злочину та особи, причетні до цих звірств.

Геноцид у Бучі

Після звільнення Київської області стало відомо про те, що російські військові ґвалтували і вбивали українців в окупованих населених пунктах.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Окупанти також катували і вбивали українських дітей.

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