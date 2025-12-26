Температура впаде ще більше: коли Україну накриє снігова хуртовина з морозами

Синоптикиня наголосила, що в Україні очікується сильний вітер.

Прогноз погоди в Україні на 27 і 28 грудня / фото: УНІАН

Погода в Україні на вихідних, 27-28 грудня, буде вологою, хмарною, із періодичним невеликим мокрим снігом. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Опади будуть ковзати із півночі, ніби з'їжджати із гірки - підсипатиме, з перервами, весь найближчий час. На дорогах буде казна що, ожеледиця, часом льодяна каша, обережно", - йдеться у повідомленні. відео дня

Синоптична карта / фото: facebook.com/tala.didenko

Синоптикиня попередила, що і в суботу, і в неділю в Україні очікується сильний вітер переважно північно-західного напрямку. За її словами, пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду.

"Температура повітря буде нецікавою - відлига або коливання по градусу в той чи інший бік", - зауважила вона.

Погода 27 грудня / фото: meteoprog

Погода 28 грудня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві на вихідних також буде вогко і хмарно. Температура повітря буде близько нуля. Крім того, можливий сильний вітер.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Діденко додала, що зниження температури повітря очікується із 30 грудня.

"Схоже, що Новий рік буде із морозом та снігом. Все, як просили", - підсумувала вона.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Якою буде погода на Новий рік

Синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт говорив, що у новорічну ніч українці зможуть побачити трішки снігу на землі.

За його словами, температура повітря в денні години буде в межах 0 градусів - 5. У нічні години трішки знижуватиметься температура. Водночас, найтепліше буде на півдні і заході країни.

Як повідомляв Главред, в ДСНС опублікували вранці 26 грудня попередження, в якому йдеться, що в Україну прийшла справжня зима. Погіршення погодних умов може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Синоптикиня Наталка Діденко говорила, що у пʼятницю, 26 грудня, в Україні прогнозують сніг, сильний вітер, та хуртовини. Водночас, найменша ймовірність опадів у західних областях.

Синоптик Віталій Постригань заявляв, що помірні морози зумовлять появу першої криги на малих і середніх річках, а також на мілководних ділянках Кременчуцького водосховища.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

