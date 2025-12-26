Температура впаде ще більше: коли Україну накриє снігова хуртовина з морозами

Ви дізнаєтесь:
Погода в Україні на вихідних, 27-28 грудня, буде вологою, хмарною, із періодичним невеликим мокрим снігом. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
"Опади будуть ковзати із півночі, ніби з'їжджати із гірки - підсипатиме, з перервами, весь найближчий час. На дорогах буде казна що, ожеледиця, часом льодяна каша, обережно", - йдеться у повідомленні.
Синоптикиня попередила, що і в суботу, і в неділю в Україні очікується сильний вітер переважно північно-західного напрямку. За її словами, пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду.
"Температура повітря буде нецікавою - відлига або коливання по градусу в той чи інший бік", - зауважила вона.
Погода в Києві
У Києві на вихідних також буде вогко і хмарно. Температура повітря буде близько нуля. Крім того, можливий сильний вітер.
Діденко додала, що зниження температури повітря очікується із 30 грудня.
"Схоже, що Новий рік буде із морозом та снігом. Все, як просили", - підсумувала вона.
Якою буде погода на Новий рік
Синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт говорив, що у новорічну ніч українці зможуть побачити трішки снігу на землі.
За його словами, температура повітря в денні години буде в межах 0 градусів - 5. У нічні години трішки знижуватиметься температура. Водночас, найтепліше буде на півдні і заході країни.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в ДСНС опублікували вранці 26 грудня попередження, в якому йдеться, що в Україну прийшла справжня зима. Погіршення погодних умов може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Синоптикиня Наталка Діденко говорила, що у пʼятницю, 26 грудня, в Україні прогнозують сніг, сильний вітер, та хуртовини. Водночас, найменша ймовірність опадів у західних областях.
Синоптик Віталій Постригань заявляв, що помірні морози зумовлять появу першої криги на малих і середніх річках, а також на мілководних ділянках Кременчуцького водосховища.
